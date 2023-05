Defla X  China Deflation, USD-Mangel, steigende Zinsen

Die extreme Mangelteuerung durch Kampfhandlungen, Handelsabbruch, Energieembargopreiswirkungen, Weizenhandelsstörung, Futtermittelversorgungsstörung ... geht weiter, die Auswirkungen sickern in die Wirtschaft.Es geht das Gerücht um, der US-Präsident plane eine Obergrenze für amerikanische Unternehmen für deren Investitionen in der Volksrepublik China. Das Gerücht beinhaltet noch keine Information, ob das nur für Neuinvestitionen gilt. In der abgelaufenen Woche war es um dieses Gerücht abermals still.Letzte Woche berichteten wir: AI wird in Google Search integriert, die Warteliste für Bard aufgehoben, AI wird Google Maps unterstützen und AI soll in Gmail beim Schreiben helfen.Der Google-lastige NASDAQ hob daraufhin ab:Technologie braucht keine niedrigen Zinsen, sie kann mehr Fortschritt schaffen (in %) als das Geld an Zinsen kostet. Dumm dabei ist, dass das gut zwei Drittel der Marktteilnehmer nicht verstehen. ChatGPT gibt es jetzt für IPhones, Android folgt.Kapitalmarktzinsen deutlich im USD angestiegen:10 Jahre Staatsanleihe (Kurs invers zu Kapitalmarktzins)2 Jahre Staatsanleihe (Kurs invers zu Kapitalmarktzins)Gespräche in den USA über die Anhebung der Schuldebnobergrenze erneut abgebrochen, was den USD- Mangel noch verstärkt. In der Folge EUR gegen USD stark gefallenwas dem DAX (gegen EUR) gefällt, eher gegen die FundamentalsUS-Indizes gemessen gegen EUR waren auch nicht schwächer. FED Speaker drohen mit weiteren Zinserhöhungen, da die « Inflation » zu hoch sei. Eine ziemliche Giftmischung für Gold also:primär gegen USDabgeschwächt gegen EURSilber noch schwächer, es zeigt ja Inflation an und die Welt deflationiert wie wild:BitCoin lustlos den letzten Anstieg korriegierendhat sein Mindestziel nach unten immerhin jetzt erreicht.Daten: US-Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung mit 242K vs. 259K Erwartung viel zu niedrig für die FED, die ja Arbeitslosigkeit anstrebt. Gute Zahlen vom Retailer WalMart. Öllagerstände steigen dreimal so stark wie erwartet, kein Wunder bei Weltrezession. Maßnahmen zur Beseitigung des Mangels und zur vollen Wiederherstellung der weltweiten Logistikströme: FEHLANZEIGE, wie immer, Ausnahme Indien.An der Ursache der Preisniveaus ändert sich also NICHTS.© Mag. Christian VartianDas hier Geschriebene ist keinerlei Veranlagungsempfehlung und es wird jede Haftung für daraus abgeleitete Handlungen des Lesers ausgeschlossen. Es dient der ausschließlichen Information des Lesers.