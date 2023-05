Gold - Die Woche der Entscheidung

Seit dem neuen Allzeithoch vom 04. Mai bei 2.079 USD befindet sich der Goldpreis in einer Korrekturphase, die ihn zunächst an die Unterstützung bei 1.998 USD gedrückt hatte. Diese Marke wurde nach einer leichten Erholung ebenfalls unterschritten und die Gegenbewegung mit einem Bruch des Supports bei 1.969 USD fortgesetzt. In der letzten Woche erreichte man bereits die 1.959-USD-Marke, von der der Goldpreis allerdings nach oben abprallen konnte.Aktuell steht der Aufwärtstrend des Goldpreises unter Druck und schon ein Unterschreiten von 1.959 USD könnte eine starke Verkaufswelle nach sich ziehen. Es gibt zwar auf Basis der Längen der bisherigen Abwärtsstrecken eine Trendwendechance bei 1.945 USD. Dennoch wäre ein Abverkauf bis 1.920 USD in diesem Szenario wahrscheinlicher. Unter der Marke käme es zu einem Einbruch bis 1.885 USD.Noch können sich die Bullen aber zur Wehr setzen und hätten mit einem Bruch der Abwärtstrendlinie die Chance, den Kurs wieder bis 1.998 USD und darüber bereits bis 2.022 USD anzutreiben. Sollte diese Erholung gelingen, könnte sogar eine Kaufwelle bis 2.045 USD folgen.© Thomas MayQuelle: stock3.com - ein Service der Die stock3 AG (vormals BörseGo AG)