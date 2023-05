Ein wichtiger Goldbergbauzyklus

Kurzfristige Schwankungen können Gelegenheiten zum Ein- oder Ausstieg schaffen, aber man sollte immer das große Ganze im Auge behalten. Für den Goldbergbausektor bedeutet dies, dass man sich die hohe Wahrscheinlichkeit vor Augen halten sollte, dass ein zyklischer Bullenmarkt im Gange ist. Dieser zyklische Trend dürfte bei Goldbergbauaktien nominal und im Vergleich zu den meisten anderen Aktien zu großen zusätzlichen Gewinnen führen. Was die relative Performance betrifft, so vermitteln die beiden folgenden Wochencharts einen Eindruck davon, um wie viel Goldbergbauaktien andere rohstoffbezogene Aktien in den nächsten 6-12 Monaten übertreffen könnten.Der erste Chart zeigt, dass Goldbergbauaktien (dargestellt durch den GDX) zwischen August letzten Jahres und Februar dieses Jahres im Vergleich zu allgemeinen Bergbauaktien (dargestellt durch den XME) einen doppelten Boden erreicht haben. Das GDX/XME-Verhältnis hat bereits beträchtlich zugelegt, aber auf der Grundlage der historischen Aufzeichnungen könnte sich das Verhältnis von hier aus verdoppeln, bevor es seinen nächsten großen Höhepunkt erreicht. Wie bereits in früheren TSI-Kommentaren erwähnt, deutet die Zyklizität dieses Verhältnisses darauf hin, dass der nächste große Höhepunkt der relativen Stärke des Goldsektors zwischen Ende 2023 und Mitte 2024 erreicht wird.Der zweite Chart zeigt, dass der Goldsektor im letzten Quartal des vergangenen Jahres gegenüber dem Ölsektor (dargestellt durch den XLE) eine Trendwende nach oben vollzogen hat. Dieser Chart deutet darauf hin, dass der neue Trend der Stärke von Goldaktien im Vergleich zu Ölaktien noch in den Kinderschuhen steckt.Falls das, was wir oben und in vielen früheren Kommentaren geschrieben haben, nicht klar ist: Der Schwerpunkt der meisten Investitionen/Spekulationen sollte auf Gold und den damit verbundenen Vermögenswerten (Silber und die Gold-/Silberbergbauaktien) liegen. Das war in den letzten sechs Monaten der Fall, das ist jetzt der Fall und das wird wahrscheinlich auch in den nächsten sechs Monaten der Fall sein.Für Aktienhändler bedeutet dies, dass der Goldbergbausektor bei der Planung von Portfolioergänzungen Vorrang haben sollte. Es bedeutet jedoch nicht, dass alles andere ignoriert werden sollte und dass Ihr gesamtes Portfolio aus Gold-/Silberaktien bestehen sollte. In Bezug auf "alles andere" stellen wir fest, dass die Fundamentaldaten für den Öltankersektor weiterhin sehr positiv sind, dass der Cannabis-Sektor erste Lebenszeichen von sich gibt, dass ein Investment in Energie (Öl, Kohle, Uran und Erdgas) wichtig ist und dass ein gewisses Investment in Rohstoffen wie Lithium und Seltene Erden sinnvoll ist.© Steve SavilleRegelmäßige Finanzmarktprognosen und -analysen stehen auf unserer Webseite www.speculative-investor.com zur Verfügung. Zurzeit bieten wir keine kostenlosen Probeabos an, aber Gratisbeispiele unserer Arbeit (Auszüge aus unseren regelmäßig erscheinenden Kommentaren) können Sie unter www.speculative-investor.com/new/freesamples.html abrufen.Dieser Artikel wurde am 17. Mai 2023 auf www.tsi-blog.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.