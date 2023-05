Ist es Zeit, bei Goldbergbauaktien in die Defensive zu gehen?

Gold- und Goldbergbauaktien werden von den Anlegern in Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit seit jeher als defensive Anlage gesucht. Einer der Hauptgründe dafür ist, dass diese Vermögenswerte eine geringe bis negative Korrelation mit dem breiteren Aktienmarkt aufweisen. Im 40-Jahres-Zeitraum bis zum 9. Mai 2023 lag die Korrelation zwischen dem S&P 500 und dem Philadelphia Gold and Silver Index bei negativen 0,01, was darauf hindeutet, dass sich die beiden in entgegengesetzte Richtungen entwickelt haben.Was die Frage betrifft, wann wir eine Rezession erleben könnten, so sind die Wirtschaftsdaten weiterhin uneinheitlich. Einerseits ist die Beschäftigungslage in den USA nach wie vor gut, denn im April wurden laut Konsens 253.000 neue Arbeitsplätze geschaffen. Dieser Datenpunkt ist jedoch historisch, und wenn wir uns die Frühindikatoren ansehen, ergibt sich ein umfassenderes Bild von der Gesundheit der US-Wirtschaft. Seit 1973 befragt die National Federation of Independent Business (NFIB) kleine Unternehmen zu ihren Aussichten für die US-Wirtschaft und die Geschäftsbedingungen im Allgemeinen. Im April sank der NFIB-Optimismus-Index auf 89, den niedrigsten Wert seit zehn Jahren und, wie die Organisation betont, den 16. Monat in Folge unter den 49-Jahres-Durchschnitt von 98.Auf die Frage, ob die nächsten drei Monate ein guter Zeitpunkt für eine Expansion seien, antworteten im April nur 3% der Kleinunternehmen mit Ja, d. h. 97%, also fast alle, mit Nein. Dies ist ein leichter Anstieg gegenüber 2% im März, aber im gleitenden Dreimonatsdurchschnitt liegt der Wert bei 3,7%. Das ist der niedrigste Stand seit März 2009, als der S&P 500 während der Finanzkrise seinen Tiefpunkt erreichte.Es ist erwähnenswert, wie wichtig kleine Unternehmen für die US-Wirtschaft sind. Riesige multinationale Konzerne wie Apple und Amazon mögen alle Schlagzeilen machen, aber ich glaube, dass kleine Unternehmen das wahre Rückgrat Amerikas sind. Nach Angaben der U.S. Small Business Administration (SBA) machen diese Unternehmen 99,9% aller Firmen in den USA aus, die weniger als 500 Mitarbeiter haben. Sie beschäftigen insgesamt 61,7 Millionen Amerikaner (Stand März), d. h. 46,4% der Arbeitskräfte, und sind für 43,5% der 26-Billionen-Dollar-Wirtschaft des Landes verantwortlich. Mit anderen Worten: Wenn nur 3% der Kleinunternehmen die Bedingungen für eine Expansion für richtig halten, könnte es für die Anleger an der Zeit sein, mit Vermögenswerten zu diversifizieren, die eine geringe bis negative Korrelation zum Markt aufweisen. Ich glaube, dass Gold und Goldaktien eine attraktive Option sein könnten.Während einer wirtschaftlichen Rezession können Goldbergbauaktien möglicherweise von einer erhöhten Nachfrage nach Gold als sicherer Hafen profitieren. Ihre Performance hängt jedoch von Faktoren wie dem Management des Unternehmens, der betrieblichen Effizienz, den Produktionskosten und der allgemeinen Gesundheit der Bergbauindustrie ab. Es ist auch zu bedenken, dass Goldbergbauaktien immer noch Aktien sind und von den allgemeinen Börsentrends beeinflusst werden können.Deshalb konzentrieren wir uns lieber auf qualitativ hochwertige, gut geführte Unternehmen, was ein wichtiger Faktor bei der Risikominderung sein kann, während wir gleichzeitig von ihrer Aktienentwicklung profitieren können. Zu unseren Favoriten gehören Goldroyalty- und -streamingunternehmen, von denen die größten Franco-Nevada, Wheaton Precious Metals und Royal Gold sind. Zur Erinnerung: Diese Unternehmen stellen den Produzenten und Explorateuren Kapital im Voraus zur Verfügung und erhalten dafür entweder einen Anteil an den Metallverkäufen (Royalty) oder einen Anteil am Metall selbst (Streaming).Wir betrachten diese Unternehmen als das "Smart Money" der Goldbergbauindustrie, da sie sich durch ein starkes Management und operative Effizienz auszeichnen. Sie haben wenig bis gar keine Schulden aufgenommen und ihr Kapital klug eingesetzt, um ihren Bestand an aktiven Minen auf der ganzen Welt aufzubauen. Im Folgenden können Sie sich selbst ein Bild von den Ergebnissen machen. In den Drei-, Fünf- und Zehnjahreszeiträumen bis Ende April haben Franco-Nevada, Wheaton Precious Metals und Royal Gold den Goldbullionpreis und den NYSE Arca Gold Miners Index übertroffen.© Frank HolmesDer Artikel wurde am 17. Mai 2023 auf www.usfunds.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.