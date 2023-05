Gold stabil unter 2.000 USD; Gespräche über Schuldenobergrenze gehen weiter

Der Goldpreis bewegte sich im frühen Handel am Montag kaum, da die Märkte weitere Gespräche zwischen den US-Gesetzgebern über die Anhebung der Schuldenobergrenze erwarteten, wobei der Fokus auch weiterhin auf der Geldpolitik nach den gemischten Hinweisen der Federal Reserve lag, berichtet Investing.com . In der vergangenen Woche wurde Gold jedoch kaum als sicherer Hafen nachgefragt. Die Preise fielen deutlich unter die 2.000-Dollar-Marke, da sich die Märkte aufgrund einer Reihe aggressiver Äußerungen von Fed-Vertretern auf mögliche weitere Zinserhöhungen durch die Zentralbank einstellten.Dies wurde durch die moderat nachsichtigen Äußerungen des Fed-Vorsitzenden Jerome Powell etwas ausgeglichen, der sagte, dass die Fed angesichts der Tatsache, dass sich die Kreditbedingungen in den USA in diesem Jahr erheblich verschärft haben, die Zinsen möglicherweise nicht so stark anheben muss. Seine Äußerungen lösten am Freitag eine Erholung des Goldpreises aus, obwohl das gelbe Metall die Woche immer noch fast 2% niedriger beendete.Präsident Joe Biden und der Sprecher des Repräsentantenhauses, Kevin McCarthy, werden im Laufe des Tages ihre Gespräche über die Abwendung eines Zahlungsausfalls der USA fortsetzen, nachdem die Verhandlungen in der vergangenen Woche zu keiner Einigung geführt hatten. Dies geschieht vor der für Mitte Juni gesetzten Frist für eine Einigung, die die Märkte in Atem hält.© Redaktion GoldSeiten.de