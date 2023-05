Will die Fed insgeheim den Zusammenbruch der Banken?

Daniela Cambone sprach für Stansberry Research kürzlich mit Andy Schectman über die Bankenkrise und die Geldpolitk der US-Notenbank.Der Präsident und CEO von Miles Franklin Precious Metals Investments ist der Ansicht, dass die US-Notenbank von diesem chaotischen Markt profitieren möchte, während sich das Chaos im Bankensektor weiter ausbreitet. Die mangelnde Bereitschaft der Zentralbank, ihre aggressive Strategie zur Inflationsbekämpfung einzuschränken, deute darauf hin, dass sie absichtlich zum aktuellen Chaos beigetragen habe: "Das Umfeld, in dem die Zinsen steigen und die Fed den Geldmärkten erlaubt, in den Overnight-Reverse-Repo-Markt zu investieren, leistet Beihilfe. Es ist fast so, als ob die Fed das so will."Außerdem würden die USA dazu neigen, anstatt das massive Schuldenproblem anzugehen, einen unbeteiligten "Bösewicht" zu finden, dem sie die Schuld geben: "Es ist fast so, als ob man einen Bösewicht wie Putin, Xi Jinping, die OPEC und all die Länder, die sich vom Dollar abwenden, sucht. Aber man muss ihnen einen Grund geben, sich vom Dollar zu lösen, sich vom System abzuwenden, denn wie soll man das bezahlen? Es gibt keinen Ausweg aus diesem Schlamassel. Entweder gibt es Inflation oder Zahlungsausfall."Schectman ermutigt die Anleger dazu, sich mit Edelmetallen zu beschäftigen, um ihr Portfolio während der Bankenkrise zu schützen: "Das Geld, das Sie auf der Bank haben, ist einem enormen Risiko ausgesetzt. Ich glaube, die Leute werden sich dessen bewusst.[...] Wenn man sich Gold ansieht, hat es zwei Weltkriege, die Weltwirtschaftskrise, die Pandemie und alles andere überlebt, was die Welt ihm je angetan hat."Weiterhin betont er angesichts der geopolitischen Spannungen die Wichtigkeit der Diversifizierung, um Verluste zu begrenzen: "Sie müssen Ihr Engagement in Dollar minimieren, denn ich denke, wir befinden uns in einem Umfeld, in dem Sie zum Opfer werden, wenn Sie nicht konträr handeln."© Redaktion GoldSeiten.de