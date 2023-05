Amtsenthebung?, Schuldenbombe, Kampf gegen Nahrung & bald noch mehr Inflation?

Die kürzlich abgeschalteten drei deutschen Atomkraftwerke sollen nach Vorstellung der Grünen schnellstmöglich unbenutzbar gemacht werden, Kritiker werden lauter.Haussanierung in den Bankrott? Ein Praxisbeispiel bestätigt genau das.In den USA wird von Abgeordneten der Republikaner ein Amtsenthebungsverfahren gegen Joe Biden wegen unzulänglichem Grenzschutz angestrengt.Der Tanz um die Anhebung der Schuldengrenze hält weiter an und man bekommt den Eindruck, als sei diesmal keine Einigung gewollt.John Kerry, ex US-Außenminister und jetzt Klima-Sondergesandter, drängt auf "Emissionssenkungen" des Agrarsektors. Die möglichen Folgen für die Versorgung werden ausgeblendet.Plant die EU das Verbot der Einfuhr von russischem LNG? Damit wurde bisher der Engpaß der gestoppten Pipeline-Lieferungen überbrückt. Das Ausbleiben dieses Flüssiggases hätte drastische Folgen für alle Verbraucher.© Jan KneistM & M Consult UG (hb)