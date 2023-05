Es gibt keine schuldenbasierten Lösungen für das Schuldenproblem

Präsident Joe Biden traf sich am Montag mit dem Sprecher des Repräsentantenhauses, Kevin McCarthy, zusammentreffen, um Gespräche über die immer noch ungelöste Frage der Schuldenobergrenze zu führen, die unter hohem Druck stehen. Beide Seiten sind sich einig, dass die Regierung mehr Schulden aufnehmen muss, um ihre Rechnungen bezahlen zu können. Die Republikaner versuchen, einige Zugeständnisse bei den diskretionären Ausgaben zu erreichen. Aber selbst wenn sie alles bekommen würden, was sie wollen, wäre der Haushalt nicht annähernd ausgeglichen.Unabhängig davon, welche Einigung letztlich erzielt wurde, um die Obergrenze für die Kreditaufnahme der Regierung anzuheben, wird das Schuldenproblem selbst nicht gelöst werden. Es wird nur noch größer werden. Im Grunde ist das Schuldenproblem ein monetäres Phänomen. Die Währung, in der Schulden geschuldet werden, ist selbst ein Schuldtitel. Die Banknoten der US-Notenbank sind durch nichts als Glauben und Kredit gedeckt. Da sie nichts Greifbares, wie eine bestimmte Menge Gold oder Silber, repräsentieren, können sie in unbegrenzter Menge ausgegeben werden.Theoretisch ist die Höhe der Schulden, die der Staat aufnehmen kann, unbegrenzt, da die Schulden nichts Reales darstellen. Sie stellen lediglich eine Verpflichtung dar, in der Zukunft eine bestimmte Menge an Geld zu erzeugen. Neue Währung kann immer erzeugt werden, indem man sich mehr davon leiht und, wenn nötig, den Kreditgeber der letzten Instanz - die Federal Reserve - anzapft. Auch wenn die Finanzmedien und die US-Finanzministerin selbst die Bedrohung durch einen möglichen Zahlungsausfall und die damit verbundenen wirtschaftlichen Katastrophen hochspielen, ist die Realität, dass die Bundesregierung bereits zahlungsunfähig ist. Dies geschah vor Jahrzehnten, genauer gesagt am 15. August 1971, als Präsident Richard Nixon erklärte, die Vereinigten Staaten würden die von ausländischen Regierungen gehaltenen Dollar nicht mehr gegen Gold eintauschen.Seitdem ist die Staatsverschuldung von nur 400 Milliarden Dollar auf 32 Billionen Dollar explodiert. In diesem Prozess hat der Dollar seine Kaufkraft um 87% eingebüßt. Man braucht heute 7,50 Dollar, um das zu kaufen, was man 1971 für 1,00 Dollar kaufen konnte. Im Gegensatz dazu hat eine Unze Gold heute noch die gleiche Kaufkraft wie vor 50 Jahren, ja sogar vor Jahrhunderten, trotz nominaler Preisschwankungen (die insgesamt dramatisch nach oben gehen). Im Gegensatz zu schuldenbasierten Fiatwährungen ist Gold kein Schuldschein. Es hat keinen Emittenten und kann nicht in der Menge ausgegeben werden, die für die Schuldner günstig ist. Es ist ehrliches Geld. Die Wiedereinführung der Ehrlichkeit in das Geldsystem der Nation ist die einzige wirkliche Lösung für das Schuldenproblem.© Stefan GleasonMoney Metals ExchangeDer Artikel wurde am 22. Mai 2023 auf www.moneymetals.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.