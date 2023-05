Wie geht es mit der Fed weiter?

Als ich ein kleiner Junge war, zeigte mir mein verstorbener älterer Bruder Donnie immer diesen Trick, bei dem er ein langes Gummiband nahm und an einem Ende ein Ei und am anderen Ende einen Eiscreme-Halter befestigte und dann das Ende mit dem befestigten Ei bis zum absoluten Maximum an Spannung zog.Er stellte mich vor die Wahl, ob zuerst der Eisstiel oder das Ei zerbrechen würde, wobei er mich nicht darüber informierte, dass das Ergebnis, egal wie es ausfiel, entweder unschön oder schmerzhaft war. Wenn der Stock zerbrach, peitschte das wahnsinnig gedehnte Band zurück und traf dich an der Hand oder im Gesicht, während im umgekehrten Fall das Ei über dich und den Boden um dich herum verteilt wurde. Es war einer dieser Tests, bei denen das Ergebnis, egal wie die Antwort ausfiel, schrecklich war.Ich weiß nicht, wie ich darauf gekommen bin, aber als ich einen Auszug aus dem jüngsten JP-Morgan-Brief zur Marktstrategie las, war ich erstaunt über die vielen Details, die in ihrer Einschätzung dessen enthalten waren, was nötig ist, um die Fed zu zwingen, die Zinserhöhungen entweder zu pausieren oder zu beenden, und der Prozess, den sie beschrieben, unterschied sich nicht wesentlich von Donnies kleinem elastischen Bankentrick.Wie auch immer das Ergebnis ausfällt, das Streben der Fed nach einer Inflationsrate von 2% nähert sich einer gigantischen Weggabelung, und egal, welchen Weg man einschlägt, er ist entweder unschön oder schmerzhaft. Die Zinserhöhungen der Fed schaffen ein Umfeld der Angst, in dem die Einkaufsmanager in aller Welt ihre internen Prognosen für Rohstoffe aller Art und Größe senken. Dies führt dazu, dass die Inputs, die sich in der Regel auf den Erzeugerpreisindex (PPI) auswirken, nach unten gehen und als Vorläufer für eine kostensteigernde Inflation fungieren. Die unten stehenden Charts sagen alles:Man beachte, dass alle an der LME gehandelten Basismetalle unter Druck stehen, dass aber die Kupfervorräte in einem halsbrecherischen Tempo nach Norden schießen. Das sagt mir, dass sich die Weltwirtschaft in einem sehr gefährlichen Tempo verlangsamt, was die Inflationsraten auf eine gedämpftere Veränderungsrate senken wird, dass aber die Kollateralschäden, die dieser Nachfragerückgang mit sich bringt, zu Unternehmensschließungen führen werden, die sich unweigerlich auf die Lieferketten auswirken werden.Ich bin kein Wirtschaftswissenschaftler, aber wenn ich diese deflationäre Fluchtroute erkennen kann, dann verstehe ich nicht, wie andere, die in weitaus mächtigeren Positionen sitzen als ein Newsletter-Schreiber aus einer abgelegenen Stadt in Ontario, die katastrophalen Folgen, die jenseits der Baumgrenze lauern, nicht erkennen können oder ihnen gleichgültig sind.Die US-Notenbank erinnert uns ständig daran, dass sie über ein ganzes Bündel von "Werkzeugen" verfügt, mit denen sie die Deflation mit einem Schlag der Druckerpresse beseitigen kann, aber ich würde behaupten, dass die Weltwirtschaft, insbesondere die westliche Wirtschaft, mit einem großen Flugzeugträger vergleichbar ist, der 35 Seemeilen braucht, um zu wenden. Bis das Schiff gewendet hat, hat der Feind bereits mehrere Dutzend Torpedos auf den Rumpf des Schiffes abgefeuert.Die andere Abzweigung ist diejenige, die den Zentralbankern Gottesfurcht einflößt, und das ist die Abzweigung, die die Welt in eine massive Inflationsspirale führt, die weitaus schädlicher ist als alles, was wir seit den durch die Pandemie verursachten Unterbrechungen der Versorgungskette erlebt haben. Wenn man die per Hubschrauber abgeworfenen "Stimmy-Schecks" mit den Bankkonten von Millionen von Bürgern kombiniert, die sich weigern zu arbeiten, wird nichts mehr produziert, aber alles wird gekauft, so dass sich ein Lehrbuchfall für die Econ101-Theorie ergibt, die besagt, was passiert, wenn steigende Nachfrage auf ein reduziertes Angebot aller Güter und Dienstleistungen in einer stillgelegten Wirtschaft trifft.Man nennt sie "klebrige" Inflation, denn während die Fabriken wieder geöffnet und die Arbeiter wieder eingestellt wurden, konnte nur wenig getan werden, um die Flut von frisch gedrucktem, nassgetränktem Bargeld auszugleichen, die weiterhin in obszöner Weise durch die Welt schwappt. Aus diesem Grund stürzen die Frühindikatoren ab, aber die Preise folgen noch nicht. Weder die Fed, die die Gewinne ihrer wertvollen Mitgliedsbanken rettet, noch die Regierung, die künftige Wählerstimmen retten will, können die inflationären Auswirkungen der Maßnahmen von 2020-2022 auffangen.Powell hatte einen 50 Pfund schweren Amboss auf der Spitze seines rechten Fußes, der auf dem Gaspedal der kreditschaffenden Großzügigkeit stand, während Politiker auf der ganzen Welt keinen Gedanken an die längerfristigen Auswirkungen solcher verschwenderischen Ausgaben verschwendeten. Unbeabsichtigte Folgen, in der Tat.Daher nähert sich die Welt nun rasch dieser Weggabelung, aber das Lenkrad liegt in den Händen von Bürokraten und Philosophen und Akademikern der Zentralbanken, die noch nie ein Lieblingsfamilienerbstück versteigern mussten, um in schwierigen Zeiten "Geld zu verdienen". Das ist es, was die Finanzmärkte gerade zu entscheiden versuchen, denn die Peitschenhiebe sind allgegenwärtig, und die traditionelle technische Analyse gesellt sich schnell zur Fundamentalanalyse auf dem "Friedhof der Irrelevanten und Veralteten".Niemand schaut mehr auf Bilanzen oder Jahresabschlüsse; Unterstützungs- und Widerstandszonen sind jetzt die Domäne von Softwareprogrammen zur Mustererkennung und von Robotern mit künstlicher Intelligenz. Meiner Meinung nach führen all diese Einflüsse zusammen zu einem der schwierigsten Handelsumfelder der letzten 50 Jahre.Von 2009 bis 2022 war die Unterdrückung der Zinssätze die alleinige Domäne der US-Notenbank, und in diesem 13-jährigen Zeitraum demonstrierte sie das Gesetz der unbeabsichtigten Folgen mit erschreckender Schärfe, indem die historisch niedrigen Renditen Portfolio-Neulinge, die frisch von der Harvard Business School kamen, dazu zwangen, systematisch konservative Vermögenswerte aus den Portfolio-Gewichtungen zu entfernen, weil die Renditen viel zu niedrig waren.Es zwang die Manager von Pensionsfonds, die eine jährliche Mindestrendite von 8% benötigten, sich mit aller Macht auf risikoreichere und völlig ungeeignete Anlagen zu stürzen, um ihren Arbeitsplatz zu behalten. Dies führte zwangsläufig zum Einsatz von Fremdkapital, so dass die armen Kinder, die Schrottanleihen verkauften, keine Ahnung hatten, wovon er sprach, als Ende 2021 der Fed-Vorsitzende Powell vor einer bevorstehenden Straffung warnte. Der Zusammenbruch der First Republic Bank im März war genau das.Ich spreche mit Dutzenden von jüngeren Investoren - nein, Händlern - (es gibt keine Investoren mehr), die seit 2009 mehr Geld verdient und verloren haben, als ich in meinem ganzen Leben verdient habe. Die Verluste aus der Cannabisblase in den späten 2010er Jahren und aus der Krypto-Blase im Jahr 2022 haben die Reddit-Crowd in einer Zone der verbrannten Erde zurückgelassen.Kürzlich durchgeführte Umfragen unter Privatkunden durch eines der großen Marketingunternehmen haben ein hohes Maß an Illiquidität ergeben, die durch Verluste bei Vermögenswerten verursacht wurde, die mit Krediten und zweiten Hypotheken gekauft wurden. Die Situation ähnelt auf unheimliche Weise den 1930er Jahren, nachdem die Kinder der "Goldenen Zwanziger" durch verschwenderische Ausgaben gelernt hatten, wie man mit Hebelwirkung die Renditen am Aktienmarkt steigern kann. Wir alle wissen, wie das endete...Sowohl die Finanzpolitik der ahnungslosen Volksvertreter als auch die Geldpolitik der ahnungslosen akademischen Prognostiker schaffen ein Szenario, in dem zwei Güterzüge mit voller Geschwindigkeit auf denselben Schienen direkt aufeinander zusteuern. Wie auch immer es ausgeht, die verschuldeten Länder, die sich auf "volles Vertrauen und Kredit" verlassen, um die Zahlungsunfähigkeit zu vermeiden, tun so, als könnten sie mit den Tricks vergangener Finanzkrisen den ultimativen Tag der Abrechnung hinauszögern, an dem alles abrupt zum Stillstand kommt und Unruhen an der Tagesordnung sind.