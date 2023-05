Keith Weiner über Gold

Charlotte McLeod sprach für The Investing News Network jüngst mit Keith Weiner über dessen aktuelle Einschäzung des Goldmarktes.Der Gründer und CEO von Monetary Metals glaubt, dass es wichtig ist, Gold zu besitzen, aber nicht unbedingt aus den Gründen, die von Experten am häufigsten genannt werden. In einem neuen Bericht schrieb er kürzlich über eine Vielzahl von Irrtümern über Gold. Im Interview spricht er über diese Punkte und teilt seine Gedanken zu Themen wie Zinsen und Inflation sowie zu technischer Analyse und Marktmanipulation.In Bezug auf den US-Dollar erklärt er, dass er den Ruf nach dessen Tod zwar für übertrieben halte, er aber "einen Untergang des gesamten Dollar-Systems und aller seiner Derivate" erwarte. Weiner beschreibt den Dollar als die Titanic und alle anderen Währungen als Teile des Schiffes – der gesamte Komplex versage."Wenn Sie kein Gold haben – ich denke, jeder sollte welches haben. Und es geht nicht um den Preis, sondern darum, sich zu schützen", so Weiner. "Gold schützt Sie vor allen möglichen Situationen, die vermehrt auf uns zuzukommen scheinen."© Redaktion GoldSeiten.de