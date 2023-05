Li-Metal wird als 1. Unternehmen raffiniertes Metall nach dem patentierten Lithiumkarbonatverfahren herstellen

- Erfolgreiche Demonstration des patentierten Lithiummetall-Produktionsverfahrens in der Pilotanlage in Ontario- Kritischer Entwicklungsmeilenstein für die Lithiummetallproduktion im kommerziellen Maßstab erreichtTORONTO, 23. Mai 2023 - Li-Metal Corp. (CSE: LIM) (OTCQB: LIMFF) (FWB: 5ZO) (Li-Metal oder das Unternehmen), ein Entwickler von Lithiummetall- und Lithiummetall-Anodentechnologien, die für Batterien der nächsten Generation entscheidend sind, gab heute bekannt, dass das Unternehmen sein erstes Lithiummetall in der Lithiummetall-Pilotanlage des Unternehmens in Markham, Ontario, erfolgreich produziert hat.Inländische Produktionskapazitäten für Lithiummetall sind für die Entwicklung einer nachhaltigen Lieferkette für Batterien der nächsten Generation unerlässlich. Herkömmliche Lithium-Ionen-Batterieanoden enthalten kein Lithiummetall, und die Lieferkette hängt stark von Materialien wie Grafit ab, was eine Herausforderung für die Energiedichte und Nachhaltigkeit darstellt. Li-Metals erfolgreiche Demonstration der Lithiummetallproduktion aus Karbonat bringt die Vision des Unternehmens weiter voran, nordamerikanische Lithiummetall-Produktionskapazitäten zu schaffen, die von Batterieentwicklern der nächsten Generation genutzt werden können. Darüber hinaus wird dieser Meilenstein es dem Unternehmen ermöglichen, seine eigene Versorgung mit Lithiummetall für seine Anodenproduktion sicherzustellen, um sein vertikal integriertes Geschäftsmodell umzusetzen.Wir sind begeistert, erfolgreich Lithiummetall produziert zu haben und damit zu zeigen, dass mittels unserer patentierten Technologie dieses äußerst wertvolle und strategische Material gewonnen werden kann, sagte Maciej Jastrzebski, Mitbegründer und CTO von Li-Metal. Dies ist ein wichtiger Meilenstein für Li-Metal, da wir an der Skalierung unserer vertikal integrierten Anodenproduktion arbeiten. Dies ist eine wichtige Vorstufe zur Etablierung einer Metallproduktion im kommerziellen Maßstab und wir glauben, dass dies die Grundlage für eine kosteneffiziente und nachhaltigere Lithiummetallproduktion in Nordamerika ist.Herr Jastrzebski fuhr fort: Wir glauben, dass wir international einer der Ersten sind, der Lithiummetall direkt aus Lithiumkarbonat in diesem Umfang produziert. Die Fähigkeit, Metall aus Karbonat zu produzieren, ist ein metallurgischer Prozessdurchbruch, und wir freuen uns, dass uns dies in Kanada gelungen ist.Durch die Herstellung von Lithiummetall direkt aus Lithiumkarbonat entfällt der Bedarf an korrosivem Lithiumchlorid als Ausgangsmaterial, wodurch die Produktion von Chlorgas entfällt, das bei herkömmlichen Lithiummetallherstellungsverfahren anfällt. Dies reduziert die Umweltauswirkungen der Lithiummetallproduktion von Li-Metal und minimiert den Bedarf an kostspieligen Aufbereitungsanlagen, was die Kosteneffizienz der Technologie des Unternehmens erhöht. Li-Metal wurde vor kurzem ein Patent für die Produktion von Lithiummetall aus Karbonat erteilt (Patent CA3179470, ausgestellt vom kanadischen Amt für geistiges Eigentum), was die Wachstumsstrategie des Unternehmens für sein nachhaltiges Lithiummetallgeschäft weiter unterstützt.Die Fähigkeit zur Produktion von Lithiummetall ist ein bedeutender Schritt in Richtung des Ziels des Unternehmens, eine kontinuierliche Lithiummetallproduktion zu demonstrieren, während es auf seinem Pilotprogramm in Markham, Ontario, aufbaut. Li-Metal plant, die Pilotkampagnen für den Pilotprozess des Unternehmens fortzusetzen, um die Produktqualität und die Wirtschaftlichkeit des Verfahrens in Vorbereitung auf den kommerziellen Einsatz zu verfeinern. Parallel dazu werden die Arbeiten an der technischen Studie für eine kommerzielle Lithiummetallanlage vorangetrieben und Möglichkeiten für den Verkauf von Lithiummetall an die Batterieindustrie der nächsten Generation und an konventionelle Lithiummetallmärkte erkundet, um einen soliden Auftragsbestand für die Geschäftsbereiche des Unternehmens aufzubauen.Die Einführung von Lithium-Ionen-Batterien (LIB) ist aufgrund ihrer Verwendung in einer Vielzahl von Anwendungen, darunter Unterhaltungselektronik, Energiespeicher und Elektrofahrzeuge, exponentiell gestiegen. Die herkömmliche LIB-Chemie hat jedoch viele Einschränkungen und ist nicht in der Lage, die steigenden Anforderungen an Reichweite und Energiedichte von Elektrofahrzeugen und fortschrittlichen batteriebetriebenen Anwendungen wie der Elektro-Luftfahrt zu erfüllen. Mehrere aufstrebende und etablierte Batteriehersteller und Automobil-Erstausrüster drängen darauf, alternative LIB-Technologien, einschließlich Festkörperbatterien, zu entwickeln und einzusetzen. Eine Schlüsselkomponente dieser Batterien der nächsten Generation sind die Lithium-Metall-Anoden, die im Vergleich zu herkömmlichen LIBs eine wesentlich höhere Energiedichte bieten. Nach Angaben von Benchmark Mineral Intelligence konzentrieren sich derzeit mehr als 90 % des weltweit produzierten Lithiummetalls auf China, und Li-Metal treibt seine Pläne zur Kommerzialisierung seiner patentierten Lithiummetall-Produktionstechnologie weiter voran, um die steigende Inlandsnachfrage nach diesem Material zu decken. Li-Metal Corp. (CSE: LIM) (OTCQB: LIMFF) (FWB: 5ZO) ist ein in Kanada ansässiges, vertikal integriertes Unternehmen für Batteriematerialien und ein Innovator, der Technologien vermarktet, die Batterien der nächsten Generation für Elektrofahrzeuge und andere Anwendungen ermöglichen. Wir sind davon überzeugt, dass unsere patentierte Lithiummetall-Technologie, die Batterieanodentechnologie der nächsten Generation und unsere Produktionsmethoden wesentlich nachhaltiger sind als bestehende Lösungen und leichtere sowie sicherere Batterien mit höherer Energiedichte ermöglichen. Li-Metals Batteriematerialien unterstützen Batterieentwickler dabei, kostengünstigere Elektrofahrzeuge mit größerer Reichweite anzutreiben und die Zukunft des Transportwesens zu erschließen. 