Platin - Käuferseite verteidigt die Supportzone

In zwei Anläufen waren die Bullen bei Platin im April und Anfang Mai an der Hürde bei 1.135 USD gescheitert und hatten damit zunächst die Chance auf ein mittelfristiges Kaufsignal vergeben. In der Folge setzte der Wert erneut an den Support bei 1.032 USD zurück, konnte allerdings kurz vor der Marke im Bereich von 1.050 USD bislang einen kurzfristigen Boden ausbilden. Dieser wird von den Käufern seit Tagen zum Einstieg genutzt und damit die Chance auf eine Fortsetzung des Aufwärtstrends seit Februar aufrecht erhalten.Sollte die Käuferseite sich jetzt wieder nach Norden orientieren und den Kurs von Platin über das Zwischenhoch bei 1.081 USD antreiben, wäre der erste große Schritt für einen Anstieg bis 1.103 USD getan. Die Marke dürfte im Anschluss auch zügig erreicht werden. Dort könnte die nächste Korrekturphase starten.Ein Sprung über den Widerstand dürfte dann aber zu einem Angriff auf die zentrale Barriere bei 1.135 USD führen. Abgaben unter 1.050 USD könnten dagegen noch bei 1.035 USD aufgefangen werden. Darunter käme es allerdings zu einem Verkaufssignal und Verlusten bis 988 USD.© Thomas MayQuelle: stock3.com - ein Service der Die stock3 AG (vormals BörseGo AG)