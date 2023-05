Wie Investing.com berichtet, geht die Citigroup davon aus, dass Silber in den nächsten sechs bis zwölf Monaten auf 30 US-Dollar pro Unze steigen könnte. Unterstützung dürfte das Metall laut den Analysten durch Käufe in Folge des jüngsten Preiseinbruchs erhalten: "Wir sind der Meinung, dass die jüngste Preisschwäche eine gute Gelegenheit zum Kauf bietet und bestätigen unsere Prognose von 30 $/Unze Silber in den nächsten 6–12 Monaten, da das Wachstum in den USA anhält, selbst wenn das Wachstum in den Schwellenländern stagniert.""Wir gehen davon aus, dass Silber in Erwartung des Rückgangs der US-Zinsen und der realen Renditen, der wahrscheinlich mit einem erwarteten Umschwung des US-Wachstums im vierten Quartal 23 oder Anfang 2024 einhergehen wird, anziehen wird", erklären die Analysten der Citigroup weiter. "Dies dürfte den Dollar belasten, wobei die Ökonomen der Citi mit einer weiteren Abschwächung der US-Zinsen und des Dollars rechnen (DXY auf 96)."Weiterhin verweist die Bank auf eine potenziell höhere Silbernachfrage aus China in der zweiten Hälfte dieses Jahres.© Redaktion GoldSeiten.de