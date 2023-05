Sie bringen Amerika und das System zu Fall  Bill Holter

Greg Hunter von USAWatchdog sprach kürzlich mit Bill Holter über den Zustand des Finanzsystems. Laut dem Edelmetallexperten und Finanzautor gibt es keine wirklichen Bemühungen, das Finanzsystem zu retten. Die ergriffenen Maßnahmen zielen laut Holter darauf ab, das Finanzsystem zu zerstören.Obwohl die Gesamtwirtschaft eindeutig im Abwärtstrend sei, fordere der CEO von JP Morgan Chase, Jamie Dimon, deutlich höhere Zinssätze. "Wenn man die Sache mit gesundem Menschenverstand betrachtet, würde man denken, dass die Zinserhöhungen abgeschlossen sind. Der Finanzanalyst Zoltan Pozsar sagte kürzlich, dass QT (Quantitative Tightening) aufhören muss und QE (Quantitative Easing) jetzt beginnen muss," so Holter. "Wenn die Verantwortlichen nicht absichtlich versuchen würden, das System zum Einsturz zu bringen, würde ich sagen, dass das richtig ist. Zum jetzigen Zeitpunkt ist meine Vermutung, dass sie absichtlich versuchen, das System zu Fall zu bringen. Wir werden also keine Lockerung erleben, bis etwas wirklich Großes passiert."Die Prognose für das Jahresende ist entsprechend düster: "Ich könnte mir vorstellen, dass bis zum Ende des Jahres so ziemlich alles aus den Fugen geraten ist. Selbst wenn gute Schauspieler, die Dinge steuern würden, denke ich, dass wir an diesem Punkt zu weit über den Rand hinaus sind. […] Ich denke, was sie tun, ist der Versuch, den Bus von der Klippe zu lenken. Mathematisch gesehen können die Schulden niemals zurückgezahlt werden. Wenn sie also gute Schauspieler hätten, was würde sich dadurch verlängern? Weitere 6 Monate oder ein Jahr? Am Ende des Jahres sehe ich unsere Lebensweise ganz anders als jetzt. [...] Unser Lebensstandard wird um mindestens 50% verringert werden."© Redaktion GoldSeiten.de