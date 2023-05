Coeur Mining - jetzt oder nimmer!

Quelle Chart: stock3

Stabil seitwärts lautet das Motto des amerikanischen Silberminenunternehmens Coeur Mining Inc. im Hinblick auf die vergangenen Monate. Zuletzt coverten wir die Aktie am 16. Januar , mit der bereits im Konsolidierungsmodus befindlichen Aussage, dass sich durchaus Potenzial entfalten könnte. Beim "könnte" ist es schließlich geblieben und so wagen wir heute eine neue und äußerst spannende Einschätzung zur Mine. Mehr dazu wieder im Nachgang.Mit Verzögerung startete die Aktie schließlich einen Anlauf in Richtung der Widerstandszone von rund 4,40 USD. Nach frisch erfolgter Abweisung von diesem Niveau zur Mitte des Vormonats Mai, zeigt sich seither eine scharfe Gegenbewegung, welche alsbald wieder in anziehende Kurse münden könnte.Faktisch könnte man das finale Tief der erfolgten Abwärtsbewegung tatsächlich bereits gesehen haben. So fern, und dies ist im weiteren Verlauf sicher entscheidend für die Aktie, sich der Edelmetallmarkt im Ganzen auch wieder stabilisiert bzw. erholt. Dazu hatten wir erst gestern an dieser Stelle den Goldpreis selbst eingefangen, welche unmittelbar vor einer Entscheidung steht - zur Analyse geht es direkt hier Eine Stabilisierung über 3,20 USD sollte der Aktie daher weiteren Schub gen Norden in Richtung 3,50/3,60 USD zu den beiden gleitenden Durchschnitten EMA50+200 ermöglichen, bevor es darüber eine erneute Attacke auf den Widerstandsbereich von 4,40 USD geben könnte.Im Ausdehnungsfall der Kursschwäche erfolgt wahrscheinlich ein Test der seit Sommer 2022 etablierten Aufwärtstrendlinie knapp über der Marke von 3,00 USD. Jedoch sich diese als wenig tragfähig erweisen könnte, sodass durchaus weitere Verluste einkalkuliert werden sollten. Ein Rückgang bis 2,83 USD bzw. bis hin zur Unterstützung bei 2,78 USD erscheint daher möglich. Unterhalb von 2,78 USD müsste man weitere Anschlussverluste bis mindestens 2,63 USD berücksichtigen.Aufgrund des scharfen Rückgangs muss abgewartet werden, ob sich die Aktie tatsächlich über 3,20 USD stabilisieren kann. Faktisch könnte bereits unmittelbar der nächste Aufwärtsschub bis rund 3,55 USD erfolgen, bevor im Nachgang das bereits im April attackierte Widerstandslevel von 4,40 USD auf die Agenda rücken dürfte.Das Verlaufstief der vergangenen Woche muss nicht final gewesen sein. Sollte die Aktie nämlich nochmals unter 3,14 USD zurückfallen, könnte sich eine weitere Abwärtswelle bis mindestens 2,83 USD eröffnen. Bei anhaltendem Verkaufsdruck müsste man sogar mit einem Test der Unterstützung von 2,63 USD rechnen.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit investiert.