Gold kämpft; Schuldengespräche ziehen sich hin

Die Goldpreise bewegten sich am Donnerstag in der Nähe von Zweimonatstiefs, da die Märkte wegen der Anhebung des US-Schuldenlimits nervös blieben, während die Kupferpreise aufgrund von Bedenken über ein sich verlangsamendes Wirtschaftswachstum und schwache Nachfrageaussichten weiter fielen, berichtet Investing.com . Die Goldpreise blieben innerhalb einer engen Handelsspanne von 1.950 Dollar bis 1.980 Dollar je Unze, die in der vergangenen Woche zu beobachten war, nachdem das gelbe Metall unter die vielbeachtete Marke von 2.000 Dollar gefallen war.Das Hauptaugenmerk lag weiterhin auf den Verhandlungen zwischen den Gesetzgebern über die Anhebung des US-Ausgabenlimits, obwohl weder die Unterhändler der Demokraten noch der Republikaner Hinweise darauf gaben, wann eine Einigung erzielt werden könnte. Dies geschieht auch vor dem 1. Juni, dem Stichtag für eine Zahlungsunfähigkeit der USA, die die USA in eine Rezession stürzen und verheerende Folgen für die Weltwirtschaft haben könnte. Die Ratingagentur Fitch warnte vor einer Herabstufung der Ratings der USA im Falle eines Zahlungsausfalls.Doch trotz der Unsicherheit am Markt wurde Gold kaum als sicherer Hafen nachgefragt, da die Händler in den Dollar flüchteten. Der Dollar erreichte ein Zweimonatshoch aufgrund der Erwartung, dass die US-Zinssätze, wie von der Federal Reserve signalisiert, länger hoch bleiben werden. Aus dem Protokoll der Fed-Sitzung vom Mai ging am Mittwoch hervor, dass die Entscheidungsträger angesichts des wachsenden Drucks auf den Bankensektor und des zunehmenden wirtschaftlichen Gegenwinds zögerten, die Zinsen weiter anzuheben. Aber die Bank schien auch keine Pläne für eine Zinssenkung zu haben, da die Inflation immer noch zu hoch sei.© Redaktion GoldSeiten.de