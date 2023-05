Die Bundesregierung hat beschlossen, eine 11 Euro-Sammlermünze "UEFA Fußball-Europameisterschaft 2024" prägen zu lassen und voraussichtlich im Mai 2024 herauszugeben. Die Münze thematisiert eines der international populärsten sportlichen Großereignisse, die Fußball-Europameisterschaft, die im Jahr 2024 – erstmalig nach der Wiedervereinigung – in der Bundesrepublik Deutschland ausgetragen wird.Die Münze besteht aus Silber (Ag 500). Sie hat eine Masse von 14 g, einen Durchmesser von 30 mm und wird in den beiden Prägequalitäten Stempelglanz und Spiegelglanz hergestellt. Die Münzen in der Prägequalität Stempelglanz werden zum Nennwert (11 Euro) in den Verkehr gebracht. Die Ausgabe der Münzen in der Sammlerqualität Spiegelglanz erfolgt zu einem über dem Nennwert liegenden Verkaufspreis. Die Münze Deutschland wird über den genauen Preis und die konkreten Bestellmodalitäten rechtzeitig vor Ausgabe der Münze informieren.Die Ausgestaltungsmerkmale der Münze sind in Bezug auf das Nominal und die Silberlegierung in der Bundesrepublik Deutschland bisher einmalig.Der Entwurf der Bildseite stammt von dem Künstler Detlef Behr aus Köln. Die Wertseite wurde von dem Künstler Lorenz Crössmann aus Berlin gestaltet.Die Bildseite greift in hervorragender Weise die ikonische Dacharchitektur des Berliner Olympiastadions auf, in dem das Endspiel stattfinden wird. Im Zentrum steht fast plastisch greifbar der Fußball, um den sich alles dreht. Zudem wird das in stilisierter Form angelegte Spielfeld inklusive der Eckfahnen gezeigt. Die Verwendung der Farben Schwarz, Rot, Gold verweist auf das Gastgeberland. Die im Entwurf gezeigte "Eins" und "Null" können symbolisch für ein Spielergebnis oder die zehn Austragungsorte stehen. Die Arbeit überzeugt durch ihre außergewöhnlich prägnante, zeitgemäße und klare Bildsprache.Die Wertseite zeigt einen Adler, den Schriftzug "BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND", Wertziffer und Wertbezeichnung, die Jahreszahl 2024, die zwölf Europasterne, das Münzzeichen "A" der Staatlichen Münze Berlin sowie die Angabe "SILBER 500".Der glatte Münzrand enthält in vertiefter Prägung die Inschrift: "VEREINT IM HERZEN EUROPAS ○"© Bundesministerium der Finanzen