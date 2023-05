Vivek Ramaswamy: "Ich würde die Fed wieder in ihre Schranken weisen"

Die US-Notenbank sollte auf ein einziges Mandat zur Preisstabilität reduziert werden, und der Dollar kann gestärkt werden, indem er an einen Rohstoffkorb gebunden wird. Das sagt Vivek Ramaswamy, Präsidentschaftskandidat für 2024, der derzeit als republikanischer Vorwahlkandidat antritt. "Ich würde die Fed wieder in ihre Schranken verweisen, damit sie ein einziges Mandat hat, sich auf die Stabilisierung des US-Dollar als Maßeinheit zu konzentrieren, anstatt zu versuchen, sich auf mehrere andere Mandate zu konzentrieren", meinte Ramaswamy in einem Interview Michelle Makori von Kitco News Ramaswamys Wirtschaftsprogramm setzt auf Wirtschaftswachstum, das seiner Meinung nach von einem starken und stabilen US-Dollar abhängt. Um die Preisstabilität wiederherzustellen, so Ramaswamy, würde er den Dollar mit einem Korb von Rohstoffen stützen. "Ich denke, die richtige Antwort ist nicht unbedingt, zum Goldstandard zurückzukehren, sondern genauer gesagt zu einem goldähnlichen Standard, d.h. einem Warenkorb von Rohstoffen, der landwirtschaftliche Rohstoffe, Gold, Silber, Nickel usw. umfasst", erklärte er. "Wenn es sich um einen ausreichend diversifizierten Warenkorb an Rohstoffen handelt, wird es keinen schwankenden Dollar geben."Außerdem meinte Ramaswamy, dass er als Präsident die Entdollarisierung "umkehren" würde. "Es gibt - leider aus verständlichen Gründen - Skepsis gegenüber der dauerhaften Stärke des Dollar selbst", sagte er. "Aber ich denke, wir können das rückgängig machen... Ich kandidiere als der Präsident, der die Integrität des Dollar und seine Stabilität wiederherstellt. Ich denke, er wird weiterhin die Weltreservewährung bleiben."© Redaktion GoldSeiten.de