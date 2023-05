Consolidated Uranium kündigt geplante Ausgliederung von Premier American Uranium Inc. an

Tonnen (kurz) Grad (%U O )38 Pfund U O38 Grad (%V O )25 Pfund V O25

Monogramm Mesa Minen 840,761 0.30 4,992,179 1.19 20,001,113

Tonnen (kurz) Grad (%U O )38 Pfund U O38 Grad (%V O )25 Pfund V O25

König-Soloman-Komplex 1,230,000 0.21 5,160,000 1.11 26,540,000

Tonnen (kurz) Grad (%U O )38 Pfund U O38 Grad (%V O )25 Pfund V O25

Slick Rock 434,300 0.34 2,953,600 1.30 11,333,800

Outlaw und Calamity Mesas 423,500 0.34 2,917,200 1.29 10,994,500

- Die konsolidierte Uran-Tochtergesellschaft Premier American Uranium schließt Verträge zum Erwerb eines Portfolios von Projekten in bedeutenden Urangebieten in den USA zum Zeitpunkt der erwarteten Wiederbelebung der einheimischen Uranproduktion abToronto, 24. Mai 2023 - Consolidated Uranium Inc. ("CUR", das "Unternehmen" oder "Consolidated Uranium") (TSXV: CUR) (OTCQX: CURUF) freut sich, die Gründung und geplante Ausgliederung (die "Ausgliederung") von Premier American Uranium Inc. ("PUR") bekannt zu geben, einer derzeit mehrheitlich von CUR kontrollierten Tochtergesellschaft, die sich auf den Erwerb, die Exploration und die Erschließung von Uranprojekten in Wyoming und Colorado konzentriert. (Abbildung 1).Am 24. Mai 2023 schloss das Unternehmen eine Vereinbarung mit PUR (die "Vereinbarung"), in der sich das Unternehmen unter anderem bereit erklärte, das Eigentum an bestimmten indirekten hundertprozentigen Tochtergesellschaften, die acht Pachtverträge des U.S. Department of Energy ("DOE") und bestimmte patentierte Ansprüche in Colorado (die "CUR-Vermögenswerte") halten, an PUR zu übertragen. Department of Energy ("DOE") Pachtverträge und bestimmte patentierte Ansprüche in Colorado (die "CUR-Vermögenswerte") an PUR werden im Austausch gegen 7.753.752 Stammaktien der Klasse A von PUR ("PUR-Aktien") übertragen, von denen ein Teil an die Aktionäre des Unternehmens anteilig ausgeschüttet wird (das "Arrangement"). PUR beabsichtigt, die Notierung der PUR-Aktien (die "TSXV-Notierung") an der TSX Venture Exchange (die "TSXV") zu beantragen. Voraussetzung für die TSXV-Notierung ist, dass PUR alle Anforderungen der TSXV erfüllt.Darüber hinaus haben CUR und PUR eine Kaufvereinbarung (die Premier-Vereinbarung") u.a. mit Premier Uranium Inc. (Premier") abgeschlossen, einem auf den Erwerb von Uranprojekten fokussierten Privatunternehmen in den USA, das eine 100%-Beteiligung am Cyclone-Projekt im Great Divide Basin in Wyoming (das Cyclone-Projekt") und verschiedene Bergbau-Claims im Uravan Mineral Belt in Colorado (zusammen die Premier-Vermögenswerte") besitzt, gemäß der PUR sich bereit erklärt hat, alle ausstehenden Aktien von Premier zu erwerben.Unabhängig davon hat PUR auch 368 unpatentierte Bergbau-Claims abgesteckt, die sich über etwa 6.940 Acres in Schlüsselgebieten des Uravan Mineral Belt erstrecken.Um eine Zusammenfassung der heutigen Nachrichten von Philip Williams, Chairman und CEO von CUR, und Tim Rotolo, Chief Executive Officer von Premier und geplanter Chief Executive Officer von PUR, zu sehen, klicken Sie hier.- Stabile, langfristige Aktionärsbasis im Vorfeld der Börsennotierung - Mit der Unterstützung von Sachem Cove Partners, CUR und weiteren institutionellen Investoren arbeitet PUR auf eine Börsennotierung an der TSXV hin.- Umfangreicher Landbesitz in zwei prominenten Uranförderregionen in den USA - PUR plant die Erkundung und Erschließung seines großen Landbesitzes in der Great Divide Base in Wyoming und dem Uravan Mineral Belt in Colorado.- Reiche Geschichte der früheren Produktion und historische Uranmineralressourcen mit großem Entdeckungspotenzial -o Das Projekt Cyclone in Wyoming ist ein In-Situ-Rückgewinnungsprojekt (ISR"), das ~25.500 Acres umfasst und dessen frühere Arbeiten ein Explorationsziel mit einem Bereich von 6,5 Millionen kurzen Tonnen mit durchschnittlich 0,06 % U3O8 (7,9 Millionen lbs. U3O8) bis 10,5 Millionen kurzen Tonnen mit durchschnittlich 0,06 % U3O8 (12,6 Millionen lbs. U3O8) unterstützen.1 Siehe unten für weitere Details.o Die Projekte in Colorado umfassen mehrere ehemalige Produktionsminen mit historischen Uranmineralressourcen und Explorationspotenzial.- Gut getimte Gelegenheit mit starken Marktfundamenten und Bedarf an US-Inlandsversorgung - Die Fundamentaldaten von Uran sind die stärksten seit einem Jahrzehnt mit einem großen Angebotsdefizit, wie von Industrie- und Finanzanalysten prognostiziert. Die Versorgungssicherheit nach der russischen Invasion in der Ukraine treibt die langfristige Auftragsvergabe voran, ein Hauptmerkmal, das zu der letzten Uranpreisrallye in den Jahren 2005 bis 2007 führte. PUR bietet eine attraktive Gelegenheit, an der erwarteten Wiederbelebung und Weiterentwicklung der US-Uranindustrie teilzuhaben.- Einzigartige Erfahrung im US-Uransektor im gesamten Team, angeführt von disziplinierten Kapitalallokatoren - PUR wird von Tim Rotolo, Mitbegründer von Sachem Cove Partners und Gründer von Lloyd Harbor Capital Management, LLC, einem bei der SEC registrierten Anlageberater, geleitet. Gemeinsam verfügen der Vorstand, das Management und das technische Team von PUR über fundiertes technisches, betriebliches und genehmigungsbezogenes Fachwissen in den USA mit einer Erfolgsbilanz bei der Finanzierung und Förderung von Uranunternehmen sowie über umfangreiche Erfahrungen mit institutionellen Investitionen im Uransektor.- Initiierung von Arbeitsprogrammen zur Weiterentwicklung des Portfolios im Jahr 2023 -o Exploration des Cyclone-Projekts - Die radiometrische Vermessung aus der Luft wurde im vierten Quartal 2022 abgeschlossen, um die für den Rest des Jahres 2023 geplanten Explorations- und Genehmigungsaktivitäten vorzubereiten; die anschließenden Bohrungen werden für 2024 erwartet.o Uravan Mineral Belt Exploration -- Monogram Mesa - Vollständige Datenüberprüfung für Explorationsziele im Trend" mit anschließenden Bohrungen.- Atkinson Mesa - Überprüfung historischer Daten zur Vorbereitung des geplanten Bohrprogramms, um die Ausdehnung der Mineralisierung im mittleren und nördlichen Teil der Grundstücke abzugrenzen.o Darüber hinaus beabsichtigt PUR, seine Landposition sowohl in Wyoming als auch im Uravan Mineral Belt in Colorado weiter auszubauen.Philip Williams, Chairman und Chief Executive Officer von CUR, kommentierte: "Wir freuen uns sehr, die Ausgliederung von PUR in Partnerschaft mit Sachem Cove bekannt zu geben. Bei CUR haben wir uns in den USA ganz darauf konzentriert, unsere bereits produzierenden Minen Tony M, Daneros und Rim in Utah für die Produktion vorzubereiten, sobald die Marktbedingungen dies zulassen. Dies bedeutete, dass wir unseren DOE-Pachtgebieten in Colorado, die über eine lange Produktionsgeschichte und ein großes Explorationspotenzial verfügen, wenig Aufmerksamkeit schenkten. Gleichzeitig haben Tim und Sachem Cove in Premier ein Portfolio von Projekten in Colorado zusammengestellt, die unsere ergänzen, sowie ein überzeugendes Landpaket im Great Divide Basin in Wyoming mit großem ISR-Potenzial beinhalten. Die Strategie von CUR bestand darin, den Wert unseres Portfolios zu steigern, entweder direkt durch die Förderung von Projekten bis zur Produktion oder durch Ausgliederungen/Veräußerungen, wenn ein überzeugender strategischer Grund identifiziert werden konnte, ähnlich wie bei unserer Labrador Uranium-Transaktion im vergangenen Jahr. Bei PUR sind wir davon überzeugt, dass dies ein Fall ist, in dem eins plus eins viel mehr als zwei ergeben könnte, und wir glauben, dass die CUR-Aktionäre letztendlich die Nutznießer sein werden, wenn wir die geplante TSXV-Notierung und den direkten Vertrieb der PUR-Aktien in den kommenden Monaten abschließen."Tim Rotolo, Chief Executive Officer von Premier und geplanter Chief Executive Officer von PUR, kommentierte: "Die USA waren einst weltweit führend in der Uranproduktion mit über 40 Millionen Pfund pro Jahr, genug Uran, um fast die gesamte Nuklearflotte der USA zu versorgen - die größte der Welt und Lieferant von 20 % des US-Stroms. Heute produzieren die USA fast kein eigenes, im Inland verbrauchtes Uran mehr, da die US-Versorgungsunternehmen dazu übergegangen sind, fast die Hälfte ihres Uranbedarfs aus den ehemaligen Sowjetstaaten Russland, Kasachstan und Usbekistan zu beziehen. Wir glauben, dass wir an der Schwelle zu einem Wiederaufleben der heimischen Produktion stehen. Zum ersten Mal seit Jahrzehnten trifft ein großes Angebotsdefizit, das die Uranpreise in die Höhe treiben könnte, auf eine weltweite Renaissance der Kernenergie und eine neu gewonnene parteiübergreifende politische Unterstützung für den Schutz unserer heimischen Nuklearflotte vor den geopolitischen Risiken eines vom ehemaligen Sowjetblock dominierten Kernbrennstoffkreislaufs. Vor diesem Hintergrund haben wir mit Premier begonnen, aus dem Wiederaufleben des Urans in den USA Kapital zu schlagen, indem wir Projekte sammeln und auf den richtigen Zeitpunkt warten, um sie auf den Markt zu bringen. Dieser Zeitpunkt ist jetzt, und unsere Partnerschaft mit CUR, deren Projekte sich gegenseitig ergänzen, ermöglicht PUR einen spannenden und gut getimten Start."1 Die potenzielle Menge und der Gehalt dieses Explorationsziels sind konzeptioneller Natur und basieren auf der geologischen Interpretation, dass es sich bei der Mineralisierung um eine Mineralisierung des Sandsteintyps handelt, auf radiometrischen Anomalien in der Luft und auf Hinweisen auf das Vorhandensein von Oxidations-Reduktions-Schnittstellen mit der Mineralisierung aus den verfügbaren Bohrdaten. Es wurden nicht genügend Explorationen durchgeführt, um eine Mineralressource zu definieren, und es ist ungewiss, ob eine Mineralressource abgegrenzt werden kann.Gemäß der Vereinbarung über das Arrangement hat CUR unter anderem zugestimmt, bestimmte indirekte hundertprozentige Tochtergesellschaften, die die CUR-Vermögenswerte halten, im Austausch für 7.753.752 PUR-Aktien auf PUR zu übertragen. Gemäß den Bedingungen des Arrangements beabsichtigt CUR, 50 % der PUR-Aktien, die es erhält, an seine Aktionäre zu verteilen, und zwar anteilig auf der Grundlage der Anzahl der CUR-Aktien, die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des Arrangements gehalten werden. Die anteilige Beteiligung der CUR-Aktionäre an CUR wird sich durch das Arrangement nicht ändern. Darüber hinaus werden die Inhaber von Optionen und Optionsscheinen von CUR zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des Arrangements diese Wertpapiere in Übereinstimmung mit ihren Bedingungen als Folge des Arrangements anpassen lassen.Das Arrangement wird im Rahmen eines gerichtlich genehmigten Plan of Arrangement gemäß dem Business Corporations Act (Ontario) durchgeführt. Das Arrangement unterliegt der behördlichen Genehmigung, einschließlich der Genehmigung der TSXV für das Arrangement und die TSXV-Notierung, der gerichtlichen Genehmigung sowie der Zustimmung von nicht weniger als zwei Dritteln der abgegebenen Stimmen bei der jährlichen Haupt- und Sonderversammlung (die "Versammlung") der CUR-Aktionäre, die voraussichtlich im dritten Quartal 2023 stattfinden wird. Alle Einzelheiten des Arrangements werden in dem Management-Informationsrundschreiben enthalten sein, das den CUR-Aktionären im Zusammenhang mit der Versammlung zugesandt wird.Es wird davon ausgegangen, dass das Arrangement und die TSXV-Notierung im dritten Quartal 2023 abgeschlossen sein werden.Am 24. Mai 2023 schlossen das Unternehmen und Premier unter anderem mit PUR die Premier-Vereinbarung ab, in der sich PUR bereit erklärte, alle ausstehenden Aktien von Premier im Austausch gegen 12.000 Stammaktien der Klasse B von PUR ("Komprimierte Aktien") zu erwerben. Jede Komprimierte Aktie berechtigt zu 1.000 Stimmen pro Aktie und ist in 1.000 PUR-Aktien umwandelbar, wobei jede PUR-Aktie das Recht auf eine Stimme pro Aktie gewährt. Der Abschluss der Premier-Transaktion unterliegt bestimmten Abschlussbedingungen, zu denen unter anderem der Abschluss des Arrangements und die bedingte Genehmigung der TSXV für die Notierung an der TSXV gehören.- Tim Rotolo, Geschäftsführender Direktoro Mehr als 15 Jahre Erfahrung als Investmentprofi mit Hintergrund im Fondsmanagement.o Mitbegründer von Sachem Cove Partners und Gründer von Lloyd Harbor Capital Management, LLC, einem bei der SEC registrierten Investment Advisor.o Gründer von North Shore Indices, Inc. das 2019 den Uranminen-ETF URNM auflegte und vor dem Verkauf an das an der NYSE notierte Unternehmen Sprott Asset Management über 1 Milliarde Dollar einnahm.- Greg Duras, Finanzvorstando Mehr als 25 Jahre im Rohstoffsektor in den Bereichen Unternehmensentwicklung, Finanzmanagement und Kostenkontrolle.- Marty Tunney, Vorsitzendero Bergbauingenieur mit umfangreicher technischer und Kapitalmarkterfahrung.o Derzeitiger Präsident und Chief Operating Officer von CUR.- Michael Harrison, Direktoro Mehr als 25 Jahre Erfahrung als Führungskraft, Finanzmanager und Techniker in der Bergbauindustrie.o Derzeit geschäftsführender Gesellschafter bei Sprott Inc.- Daniel Nauth, Direktoro Anwalt mit Spezialisierung auf grenzüberschreitende Kapitalmärkte zwischen den USA und Kanada, Fusionen und Übernahmen sowie Unternehmens- und Wertpapiertransaktionen und Einhaltung von Vorschriften.- Ted Wiltono Mehr als 50 Jahre als leitender Geologe in der Bergbauindustrie, davon mehr als 25 Jahre in der Uranbranche.o War an der Entdeckung von 8 Lagerstätten mit mehr als 10 Millionen Unzen Gold in den USA und Australien beteiligt.- Mike Neumanno Mehr als 40 Jahre Erfahrung in Umwelt- und Regulierungsfragen, spezialisiert auf die Genehmigung von Uranminen in den USA und Kasachstan.o Erlangung der behördlichen Genehmigung für die Erweiterung von Daneros, Einhaltung der Vorschriften für Tony M und Rim Mines in Utah.- Tyler Johnsono 14+ Jahre früher bei Denison und Energy Fuels Inc.o Geologe mit Spezialisierung auf Exploration, Minenerschließung und Ressourcenschätzung bei Uran- und Vanadiumprojekten.Abbildung 1: PUR-Projektportfolio in den Bundesstaaten Wyoming und Coloradohttps://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/70695/25052023_DE_ConsulidatedUranium.001.pngWyoming ist einer der führenden Uranförderstaaten der USA und hat seit der ersten Entdeckung in den 1950er Jahren etwa 230 Millionen Pfund U O38 gefördert.1 Im Public Policy Perception Index des Fraser Institute Annual Survey of Mining Companies 2021 rangiert der Bundesstaat auf Platz 11th von 84 Bundesstaaten.2Das Great Divide Basin ist auch eines der am wenigsten ausgebeuteten Becken in Wyoming, das bekanntermaßen bedeutende Uranvorkommen enthält, darunter das Crooks Gap Bergbaurevier, die Sweetwater-Lagerstätte und die Lost Creek ISR Mine. Zu den nahe gelegenen Grundstückseigentümern gehören Uranium Energy Corp. und UR-Energy Inc.11 Quelle: Wyoming State Geological Survey; Kritische Mineralien in Wyoming;https;//www.wsgs.wyo.gov/minerals/critical-minerals.aspx2 Quelle: www.fraserinstitute.org/sites/default/files/annual-survey-of-mining-companies-2021.pdfDas Projekt Cyclone liegt etwa 45 Meilen nordwestlich von Rawlins, Wyoming, und 15 Meilen von der Uranmühle Sweetwater entfernt. Das Projekt erstreckt sich über 25.500 Acres, die Folgendes umfassen: 1.061 Claims mit insgesamt 21.220 Acres und 7 staatliche Pachtverträge mit 4.280 Acres.Die Uranvorkommen im Becken befinden sich in flach liegenden Sandsteinen der Battle Spring Formation, mit einer weit verbreiteten Alteration der Wirtssandsteine und zahlreichen Rollfront-Uranvorkommen in Verbindung mit alteriertem Gestein. Das Explorationspotenzial auf dem Projekt ist nach wie vor hoch, wobei Bohrungen erforderlich sind, um an die historischen Arbeiten anzuknüpfen und die mineralisierten Zonen abzugrenzen.Frühere Explorationen auf dem Projekt umfassen ~80 Bohrlöcher, die zwischen 2007 und 2008 gebohrt wurden. Die Mineralisierung weist typische Gehalte und Mächtigkeiten von Uranlagerstätten auf, die anderswo im Great Divide Basin gefunden wurden. Zu den Abschnitten der Explorationsarbeiten auf dem Rim Target gehört auch Bohrloch UT-8, das 8,0 Fuß mit durchschnittlich 0,092% eU308 (0,02% Cut-off) oder 5,5 Fuß mit 0,121% eU308 in 200 Metern Tiefe durchteufte. @ 0,121% eU308 in 200 Fuß von der Oberfläche und Bohrloch UT-44, das 7,5 ft. mit durchschnittlich 0,081% eU3O8 (0,02% Cut-off-Gehalt) oder 5,5 ft. mit durchschnittlich 0,104% eU308 bei einem Cut-off-Gehalt von 0,05% durchteuft.Für die nördlichen und östlichen Claim-Blöcke sind ausreichend historische Explorationsdaten verfügbar, um ein Explorationsziel zu definieren, das einen Bereich von 6,5 Millionen kurzen Tonnen mit durchschnittlich 0,06 % U3O8 (7,9 Millionen lbs. U3O8) bis 10,5 Millionen kurzen Tonnen mit durchschnittlich 0,06 % U3O8 (12,6 Millionen lbs. U3O8) aufweist. Die potenzielle Menge und der Gehalt dieses Explorationsziels sind konzeptioneller Natur und basieren auf der geologischen Interpretation, dass es sich bei der Mineralisierung um eine Rollfront-Sandstein-Mineralisierung handelt und dass die Mineralisierung vorhanden ist, wie aus radiometrischen Anomalien aus der Luft hervorgeht, die auf das Vorhandensein von Oxidations-Reduktions-Grenzflächen mit einer damit verbundenen Uranmineralisierung hinweisen, wie sie in den verfügbaren historischen Bohrdaten dargestellt werden. Es wurden nicht genügend Explorationen durchgeführt, um eine Mineralressource zu definieren, und es ist ungewiss, ob eine Mineralressource abgegrenzt werden kann. Für die Definition des Explorationsziels wurden die folgenden Kriterien herangezogen, die auf direkten Kenntnissen und Erfahrungen in diesem Gebiet und ähnlichen Uranlagerstätten in Sandstein im Great Divide Basin und anderen Gebieten von Wyoming basieren: (i) ein Mindest-Cut-off-Gehalt von 0,02 % U3O8 und ein Grad Mächtigkeitsprodukt (GT) von 0,10, (ii) ein radiometrischer Ungleichgewichtsfaktor von 1 und (iii) eine Schüttdichte von 16 Kubikfuß pro Tonne.Eine detaillierte Überprüfung der historischen Bohrdaten ist geplant, und die Genehmigungsverfahren zur Vorbereitung der Bohrungen im Jahr 2024 laufen bereits.Der Uravan Mineral Belt in Colorado blickt auf eine reiche Geschichte der Uranexploration und -produktion zurück und produzierte seit 1945 fast 80 Millionen Pfund U O38 und mehr als 400 Millionen Pfund V O25 .3 Colorado rangiert auf Platz 5th von 62 Gerichtsbarkeiten im Investment Attractiveness Index des Fraser Institute Annual Survey of Mining Companies 2022.4 Die Projekte von PUR in Colorado befinden sich im Herzen des Uravan Mineral Belt, in der Nähe einer bedeutenden Infrastruktur. Die Mineralisierung befindet sich im Salt Wash Member der Morrison-Formation.3 Quelle: Chenoweth, William L., 1981, "The Uranium-Vanadium Deposits of the Uravan Mineral Belt and Adjacent Areas, Colorado and Utah. In New Mexico Geological Society Guidebook 32, Western Slope, Colorado" und Goodnight, Craig S., William L. Chenoweth, Richard D. Davyault und Edward T. Cotter, 2005: "Geologic Road Log for Uravan Mineral Belt Field Trip, West-Central, Colorado" Rocky Mountain Section of the Geologic Society of America.4 Quelle: www.fraserinstitute.org/sites/default/files/annual-survey-of-mining-companies-2022.pdfDas Projekt Monogram Mesa umfasst etwa 7.431 Acres und besteht aus 361 Bergbau-Claims.Das Grundstück umfasst mehrere historische Minen an der Nordost- und Westseite (Bull Canyon) von Monogram Mesa. Die historischen Minen sind im Allgemeinen stabil und trocken, wobei zahlreiche mineralisierte Zonen freigelegt sind. Das Grundstück liegt strategisch günstig in der Nähe eines asphaltierten Highways mit Minenstraßen und Stromleitungen, die das Grundstück durchqueren. Historische Bohrdaten weisen auf das Vorhandensein zahlreicher Explorationsziele hin.1. Wie in Nelson-Moore, James L., Donna Bishop Collins, und A. L. Hornbaker, 1978; Radioactive Mineral Occurrences of Colorado, Colorado Geological Survey Bulletin 40, 1.054 Seiten, 18 Abbildungen, 3 Tabellen, 12 Tafeln.Es ist ein Explorationsbohrprogramm geplant, um die derzeit bekannte Mineralisierung zu bestätigen und möglicherweise zu erweitern, wobei die Möglichkeit besteht, umliegende Grundstücke zu erwerben und das Gebiet weiter zu konsolidieren.Das Projekt Atkinson Mesa umfasst 5.863 Acres, darunter 128 nicht patentierte Lode Mining Claims und 4 DOE-Pachtverträge. Das Projekt umfasst außerdem etwa 2.702 Acres und 18 patentierte (gebührenfreie) Bergbau-Claims mit einer Fläche von 360 Acres. Auf dem Grundstück befinden sich mehrere in der Vergangenheit produzierende Minen, einschließlich der Mine King Solomon, einer großen Untertagemine, die einer der bedeutendsten Uranproduzenten im gesamten Uravan Mineral Belt war.5 Das Grundstück befindet sich in einem der bedeutendsten Uran-Vanadium-Produktionsgebiete im gesamten Uravan Mineral Belt. 51. Goodnight, Craig S., William L. Chenoweth, Richard D. Davyaault, and Edward T. Cotter, 2005; Geologic Road Log for Uravan Mineral Belt Field Trip, West-Central Colorado; Rocky Mountain Section of Geological Society of America, 2005 Annual Meeting.5 Quelle: Goodnight, Craig S., William L. Chenoweth, Rochard D. Davyault und Edward T. Cotter, 2005; Geologic Road Log for Uravan Mineral Belt Field Trip, West-Central Colorado; Rocky Mountain Section of the Geological Society of America.Die Projekte Outlaw Mesa und Slick Rock befinden sich am nördlichen bzw. südlichen Ende des Uravan Mineral Belt. Outlaw Mesa umfasst 5.759 Acres mit 2 DOE-Leases und Slick Rock umfasst 1.226 Acres mit 2 DOE-Leases.Beide Projekte umfassen historische Produktionen aus mehreren Minen, einschließlich der bekannten Spud Patch-Minen im Slick Rock-Gebiet und der Calamity Mesa-Minen im Outlaw Mesa-Calamity Mesa-Gebiet. Alle Pachtgebiete enthalten Uran- und Vanadiummineralisierungen. Im Januar 2020 wurde ein neuer 10-Jahres-Pachtvertrag mit dem DOE unterzeichnet, der dem Projekt ein langfristiges Potenzial verleiht.1. Wie oben und in Nelson-Moore, James L., Donna Bishop Collins und A. L. Hornbaker, 1978; Radioactive Mineral Occurrences of Colorado, Colorado Geological Survey Bulletin 40, 1.054 Seiten, 18 Abbildungen, 3 Tabellen, 12 Tafeln, offengelegt.Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen wurden von Dean T. Wilton: PG, CPG, MAIG, einem Berater von CUR, der eine "qualifizierte Person" ist (wie in National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects definiert).Die in dieser Pressemitteilung offengelegten Daten beziehen sich auf historische Bohrergebnisse. CUR hat weder eine unabhängige Untersuchung der Probenahmen noch eine unabhängige Analyse der Ergebnisse der historischen Explorationsarbeiten durchgeführt, um die Ergebnisse zu verifizieren. CUR betrachtet diese historischen Bohrergebnisse als relevant, da das Unternehmen diese Daten als Leitfaden für die Planung von Explorationsprogrammen verwendet. Die aktuellen und zukünftigen Explorationsarbeiten des Unternehmens beinhalten die Überprüfung der historischen Daten durch Bohrungen.Premier American Uranium Inc. ist eine Tochtergesellschaft von Consolidated Uranium Inc. ("TSXV:CUR") und konzentriert sich auf die Konsolidierung, Exploration und Entwicklung von Uranprojekten in den Vereinigten Staaten. Eine der Hauptstärken von PUR liegt in den Vereinbarungen zum Erwerb umfangreicher Grundstücke in zwei bedeutenden uranproduzierenden Regionen in den Vereinigten Staaten: dem Great Divide Basin in Wyoming und dem Uravan Mineral Belt in Colorado. PUR kann auf eine reiche Geschichte früherer Produktionen und historischer Uranmineralressourcen zurückblicken und leitet Arbeitsprogramme ein, um sein Portfolio im Jahr 2023 zu erweitern.Mit der Unterstützung von Sachem Cove Partners, CUR, weiteren institutionellen Investoren und einem unvergleichlichen Team mit Uranerfahrung in den USA kommt der Markteintritt von PUR zu einem günstigen Zeitpunkt, da die Fundamentaldaten von Uran derzeit so gut sind wie seit einem Jahrzehnt nicht mehr.PUR beabsichtigt, die Notierung seiner Aktien an der TSXV zu beantragen und damit seine Position als führendes Uranunternehmen in den USA zu festigen. Voraussetzung für die Notierung ist, dass PUR alle Anforderungen der TSXV erfüllt.Weitere Informationen finden Sie unter www.premierur.com. Consolidated Uranium Inc. (TSXV: CUR) (OTCQX: CURUF) wurde Anfang 2020 gegründet, um von einer erwarteten Wiederbelebung des Uranmarktes zu profitieren und dabei das bewährte Modell einer diversifizierten Projektkonsolidierung anzuwenden. Bis heute hat Consolidated Uranium Uranprojekte in Australien, Kanada, Argentinien und den Vereinigten Staaten erworben oder hat das Recht, Uranprojekte zu erwerben, die in der Vergangenheit beträchtliche Ausgaben getätigt haben und attraktive Merkmale für die Entwicklung aufweisen.Consolidated Uranium schloss eine umwälzende strategische Akquisition und Allianz mit Energy Fuels Inc. ab, einem führenden Uranbergbauunternehmen in den USA, und erwarb ein Portfolio von genehmigten, früher produzierenden konventionellen Uran- und Vanadiumminen in Utah und Colorado. Diese Minen befinden sich derzeit in Bereitschaft und können schnell wieder in Betrieb genommen werden, sobald die Marktbedingungen dies zulassen, was Consolidated Uranium zu einem kurzfristigen Uranproduzenten macht.Philip Williams, Vorsitzender und CEOpwilliams@consolidateduranium.comGebührenfrei: 1-833-572-2333Twitter: @ConsolidatedUrwww.consolidateduranium.comIn Europa:Swiss Resource Capital AGJochen Staiger & Marc Ollingerinfo@resource-capital.chwww.resource-capital.chWeder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.Vorsichtige Erklärung in Bezug auf zukunftsgerichtete Informationen. Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. "Zukunftsgerichtete Informationen" beinhalten, beschränken sich jedoch nicht auf Aussagen hinsichtlich des Zeitplans und des Ergebnisses des Arrangements, der Übernahme von Premier und der Börsennotierung, einschließlich der erforderlichen Genehmigungen durch die Aktionäre, Aufsichtsbehörden, Gerichte und Börsen; des voraussichtlichen Zeitplans der Versammlung; der voraussichtlichen Vorteile des Arrangements; die Erfüllung oder der Verzicht auf die Abschlussbedingungen, die im Arrangement Agreement und im Premier Agreement festgelegt sind; die für den Rest der Jahre 2023 und 2024 erwarteten Explorationsaktivitäten; das erwartete Managementteam und Board of Directors von PUR; die endgültige Genehmigung des Arrangements und der Börsennotierung durch die TSXV; erwartete strategische und Wachstumschancen; Erwartungen bezüglich der Uranindustrie in den USA; alle Erwartungen bezüglich der Uranindustrie in den USA; alle Erwartungen bezüglich der Uranindustrie in den USA; alle Erwartungen bezüglich der Uranindustrie in den USA; alle Erwartungen bezüglich der Uranindustrie in den USA; alle Erwartungen bezüglich der Uranindustrie in den USA; alle Erwartungen bezüglich der Uranindustrie in den USA; alle Erwartungen bezüglich der Uranindustrie in den USA.Uranindustrie in den USA; alle Erwartungen hinsichtlich der Definition von Mineralressourcen oder Mineralreserven auf einem der Projekte und alle Erwartungen hinsichtlich der Genehmigungs-, Erschließungs- oder sonstigen Arbeiten, die erforderlich sein könnten, um eines der Projekte in die Erschließung oder Produktion zu bringen, sowie andere Aktivitäten, Ereignisse oder Entwicklungen, die das Unternehmen in der Zukunft erwartet oder voraussieht, dass sie eintreten werden oder können. Im Allgemeinen, aber nicht immer, sind zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen an der Verwendung von Wörtern wie "plant", "erwartet", "wird erwartet", "budgetiert", "geplant", "schätzt", "prognostiziert", "beabsichtigt", "sieht voraus" oder "glaubt" oder Abwandlungen solcher Wörter und Phrasen zu erkennen oder besagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse "können", "könnten", "würden", "könnten" oder "werden" ergriffen werden, "eintreten" oder "erreicht werden" oder die negative Konnotation davon. Solche zukunftsgerichteten Informationen und Aussagen beruhen auf zahlreichen Annahmen, dem Abschluss des Arrangements, der Börsennotierung und der Übernahme von Premier, einschließlich der Fähigkeit der Parteien, rechtzeitig und zu zufriedenstellenden Bedingungen die erforderlichen behördlichen, gerichtlichen und aktionärsrechtlichen Genehmigungen zu erhalten; der Fähigkeit der Parteien, rechtzeitig die anderen Bedingungen für den Abschluss des Arrangements, der Börsennotierung und der Übernahme von Premier zu erfüllen; dass die erwarteten Vorteile des Arrangements realisiert werden; dass sich die allgemeinen geschäftlichen und wirtschaftlichen Bedingungen nicht wesentlich nachteilig verändern, dass Finanzierungen bei Bedarf und zu angemessenen Bedingungen zur Verfügung stehen und dass Drittanbieter, Ausrüstung und Zubehör sowie behördliche und andere Genehmigungen, die zur Durchführung der geplanten Explorationsaktivitäten des Unternehmens erforderlich sind, zu angemessenen Bedingungen und rechtzeitig zur Verfügung stehen. Obwohl die Annahmen, die das Unternehmen bei der Bereitstellung von zukunftsgerichteten Informationen oder bei der Abgabe von zukunftsgerichteten Aussagen getroffen hat, von der Unternehmensleitung zum gegebenen Zeitpunkt als angemessen erachtet werden, kann nicht garantiert werden, dass sich diese Annahmen als richtig erweisen werden.Zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen beinhalten auch bekannte und unbekannte Risiken und Ungewissheiten sowie andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse in zukünftigen Zeiträumen wesentlich von den Prognosen zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Informationen oder Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden, einschließlich, unter anderem: das Scheitern der Erlangung von Genehmigungen der Aktionäre, der Aufsichtsbehörden, der Gerichte oder der Börsen im Zusammenhang mit dem Arrangement, der Börsennotierung und der Übernahme von Premier; das Scheitern der Realisierung der erwarteten Vorteile des Arrangements oder der Umsetzung des Geschäftsplans für PUR; die Ablenkung der Zeit des Managements durch transaktionsbezogene Fragen; Erwartungen in Bezug auf einen negativen operativen Cashflow und die Abhängigkeit von der Finanzierung durch Dritte, die Ungewissheit zusätzlicher Finanzierungen, keine bekannten Mineralreserven oder -ressourcen, die Abhängigkeit von wichtigen Führungskräften und anderem Personal, potenzielle Verschlechterungen der wirtschaftlichen Bedingungen, tatsächliche Ergebnisse von Explorationsaktivitäten, die von den Erwartungen abweichen, Änderungen von Explorationsprogrammen auf der Grundlage von Ergebnissen und Risiken, die allgemein mit der Mineralienexplorationsbranche verbunden sind, Umweltrisiken, Änderungen von Gesetzen und Bestimmungen, Beziehungen zu den Gemeinden und Verzögerungen bei der Erlangung von behördlichen oder sonstigen Genehmigungen sowie die Risikofaktoren in Bezug auf Consolidated Uranium, die im jährlichen Informationsformular von Consolidated Uranium für das am 31. Dezember 2022 zu Ende gegangene Geschäftsjahr aufgeführt sind, das bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereicht wurde und unter dem Profil von Consolidated Uranium auf SEDAR unter www.sedar.com.Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen enthalten sind oder von den zukunftsgerichteten Informationen impliziert werden, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen als richtig erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den erwarteten, geschätzten oder beabsichtigten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen verlassen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen aufgrund neuer Informationen oder Ereignisse zu aktualisieren oder neu herauszugeben, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.