Southern Hemisphere Mining: Mitteilung über Änderungen bei der Direktorenbeteiligung

Direktor voll einbezahlte Stammaktien % börsennotierte Optionen1nicht börsennotierte

Optionen2

Mark Stowell 53.128.338 11,25 1.827.457 3.000.000

Natalie Dawson 1.200.000 0,25 - 1.000.000

Richard Caldwell 13.999.999 2,96 1.666.666 1.000.000

David Francis 1.249.999 0,26 416.666 1.000.000

25. Mai 2023 - Southern Hemisphere Mining Ltd. (Southern Hemisphere oder das Unternehmen) (ASX: SUH, FWB: NK4) informiert im Folgenden über Änderungen bei den Aktienbeteiligungen der Direktoren im Monat Mai 2023.- Mark Stowell hat am Markt 235.638 voll einbezahlte Stammaktien im Gesamtwert von 3.770,21 AUD erworben.- Natalie Dawson hat am Markt 1.200.000 voll einbezahlte Stammaktien im Gesamtwert von 20.400 AUD erworben.In der nachstehenden Tabelle sind die Gesamtbeteiligungen der einzelnen Direktoren des Unternehmens aufgelistet.1 Der Ausübungspreis der börsennotierten Optionen beträgt 0,10 Dollar und das Fälligkeitsdatum ist der 16. Februar 2024.2 Der Ausübungspreis der nicht börsennotierten Optionen beträgt null Dollar und das Fälligkeitsdatum ist der 30. Juli 2026.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/70696/3.DirectorsMvt_DE_PRcom.001.pngKeith BowkerCFO/Company SecretaryFür weitere Informationen zu diesem Update oder zum Unternehmen im Allgemeinen besuchen Sie bitte die Webseite www.shmining.com.au oder kontaktieren Sie das Unternehmen:cosec@shmining.com.auTelefon: +61 8 6144 0590Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!