Die makroökonomische Gleichung

R > I

Makrovolkswirtschaftler, so heißt es, sind neidisch auf die Physik. Physiker messen, wie sich Gase verhalten, wenn Temperatur, Druck und Masse der Gasmoleküle verändert werden, und schreiben eine Gleichung, um die Beziehung zwischen diesen Variablen zu beschreiben: PV = nRT (P = Druck, V = Volumen, n = Menge des Gases, R = ideale Gaskonstante und T = Temperatur).Das funktioniert recht gut, weil die Teilchen eines Gases keinen Verstand oder Willen haben. Sie tun einfach, was sie tun. Wenn man doppelt so viele von ihnen in einen gleich großen Behälter stopft, verdoppelt sich der Druck. Das Problem mit makroökonomischen Gleichungen ist, dass Menschen keine deterministischen Teilchen sind. Der wirtschaftliche Wert (oder viele andere Dinge) kann nicht als eine einzige skalare Größe gemessen werden. Produktion, Preisniveau und andere Aggregate lassen sich nicht vorhersagen (selbst wenn man davon ausgeht, dass dies überhaupt legitime Konzepte sind).Dennoch haben die Wirtschaftswissenschaftler Gleichungen aufgestellt, die vorgeben, Aggregate messen und vorhersagen zu können. Eine davon ist die monetaristische Gleichung: MV = PQ (M = Geldmenge, V = Umlaufgeschwindigkeit, P = Preisniveau und Q = Gütermenge). Der Schlüssel zu dieser Gleichung ist V, was jeder Student in einem echten wissenschaftlichen Labor einen "Fudge-Faktor" nennen würde. Wenn sich M verdoppelt, ändert sich das Preisniveau kaum und die Menge bleibt unverändert, man sagt einfach: "Nun, die Umlaufgeschwindigkeit ist gesunken."Eine andere Formel ist Ir = In - CPI (Ir = Realzins, In = Nominalzins und CPI = Inflation). Diese Rechnung geht nicht auf, wenn nicht-monetäre Kräfte die Preise in die Höhe treiben. Die Beschränkungen für grüne Energie haben den Preis für Energie in die Höhe getrieben und damit auch den Preis für alles, was mit Energie hergestellt, gespeichert oder transportiert wird. Und das ist fast alles.Thomas Piketty hat diesen Satz berühmt gemacht: R > G (R = Kapitalrendite und G = Wachstum). Er versucht zu sagen, dass die Reichen immer reicher werden, dass der Kapitalismus unweigerlich zu einer immer stärkeren Konzentration von immer mehr Reichtum in den Händen von immer weniger Menschen führt. Er macht viele Fehler, sowohl empirische als auch theoretische.Wir haben keinen Kapitalismus, also gelten seine Beobachtungen für das, was wir tatsächlich haben - immer stärker werdenden staatlichen Interventionismus und damit Vetternwirtschaft. Er geht von einem festen Nullsummenspiel aus. Und er ignoriert, dass, als die Welt, insbesondere Amerika, von der alten Ordnung (d. h. dem Feudalismus) zur Marktwirtschaft überging, die Mittelschicht entstand und die Mittelschicht und sogar die Armen reicher wurden, als es sich irgendjemand im Feudalismus hätte vorstellen können.Diese Wirtschaftswissenschaftler und ihre Formeln gehen davon aus, dass sie aus ihren empirischen Messungen verallgemeinern können. Das scheint in der Physik der Fall zu sein (was nicht korrekt ist, aber lassen wir das beiseite), warum also nicht in der Wirtschaftswissenschaft? Der Grund dafür ist, dass man nicht weiß - und nicht wissen kann -, dass diese genauen Beziehungen unter allen wirtschaftlichen Bedingungen und in allen Volkswirtschaften konstant sind.Wenn sich diese Annahme unweigerlich als falsch erweist, sagt man Dinge wie: "Das Preisniveau hat sich nicht verdoppelt, weil die Nachfrage nach Geld gestiegen ist." Okay, gut, aber warum ist die Geldnachfrage keine Variable in der Gleichung? Ein Grund könnte sein, dass sie nicht gemessen werden kann.Nach all dem werde ich mich einmischen, meinen Kopf hinhalten und meinen Hut in den Ring werfen.Die Kapitalrendite muss größer sein als der Zinssatz. Mit anderen Worten: Die Kapitalrendite muss höher sein als die Kapitalkosten. Wenn Sie glauben, dass die Eröffnung eines neuen Geschäfts 5% Rendite auf das investierte Kapital bringt, dann werden Sie kein Kapital zu 8% aufnehmen, um es zu finanzieren.Sie würden auch kein Bargeld investieren, selbst wenn Sie keinen Kredit aufnehmen müssten; Sie wären besser dran, wenn Sie das Geld in eine Anleihe investieren würden, die mehr als 5% abwirft, und das mit weniger Risiko, ganz zu schweigen von Aufwand und Problemen. Dieser Grundsatz und damit die Gleichung beruhen nicht auf empirischen Messungen. Es ist kein bloßer Versuch, eine beobachtete Korrelation zu einer universellen kausalen Beziehung zu verallgemeinern. R > I ist eine absolute Wahrheit, und zwar aus einem einfachen Grund. 8% zu zahlen und 5% zu verdienen, führt mit Sicherheit zum Bankrott.Allerdings kann es in der Wirtschaft zu langen Verzögerungen kommen, d. h. zwischen einem Anstieg der Zinssätze und dem daraus folgenden Anstieg der Renditen. Hierfür gibt es zwei Gründe. Zum einen kann der Staat den Markt auf verschiedene Weise verzerren, unter anderem durch direkte und indirekte Subventionen. Dies ist ein gängiger Modus Operandi: Die Regierung verteuert die Geschäftstätigkeit und subventioniert dann ihre Kumpane, damit diese weiterhin im Geschäft bleiben können.Ein weiterer Mechanismus besteht darin, dass ein Großunternehmen einige Geschäftsbereiche hat, die in seiner Bilanz R > I erzeugen, und andere, die dies nicht tun. Die Gewährung von Sonderprivilegien könnte entweder R erhöhen oder I verringern.