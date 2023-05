G2 Goldfields bohrt 27 m mit 6,5 g/t Au in bisher tiefster Bohrung bei der Entdeckung Ghanie

G2 Goldfields Inc. gab gestern zusätzliche Untersuchungsergebnisse des laufenden Bohrprogramms des Unternehmens in der Zone Ghanie bekannt, die sich auf dem 19.200 Morgen großen OKO-Projekt in Guyana befindet. Die Zone Ghanie ist die zweite bedeutende Entdeckung auf dem Projekt und liegt zwischen der unternehmenseigenen Zone OKO Main und der Entdeckung Block 4 von Reunion Gold.Die jüngsten Bohrlöcher umfassen die folgenden Ergebnisse:Ghanie Central:• Bohrloch GDD-55: 27 m mit 6,5 g/t Au (darin 6,6 m mit 24,7 g/t Au);• Bohrloch GDD-32: 19,1 m mit 2,8 g/t Au;Ghanie North:• Bohrloch GDD-43:10,5 m mit 10,0 g/t Auund 8,0 m mit 2,0 g/t Auund 3,0 m mit 6,9 g/t Au;Ghanie South:• Bohrloch GDD-36: 9,0 m mit 3,5 g/t Auund 8,0 m mit 2,2 g/t Au.© Redaktion MinenPortal.de