Tier One Silver Inc. verlängert den Abschluss der Privatplatzierung

Vancouver, 25. Mai 2023 - Tier One Silver Inc. (TSXV: TSLV) (Tier One oder das Unternehmen) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen die Genehmigung der TSX Venture Exchange erhalten hat, das Abschlussdatum seiner zuvor gemeldeten nicht vermittelten Privatplatzierung im Wert von 2,5 Millionen Dollar (das Angebot) bis zum 2. Juni 2023 zu verlängern.Das Unternehmen hat eine erste Tranche des Angebots abgeschlossen und 5.622.000 Einheiten zu einem Preis von 0,25 CAD pro Einheit für einen Bruttoerlös von 1.405.500 CAD emittiert und erwartet den Abschluss einer zweiten und letzten Tranche am oder vor dem 2. Juni 2023.Tier One Silver ist ein Explorationsunternehmen, das sich darauf konzentriert, durch die Entdeckung von Silber-, Gold- und Nichtedelmetalllagerstätten von Weltklasse in Peru Werte für Aktionäre und Stakeholder zu schaffen. Das Management und die technischen Teams des Unternehmens haben eine starke Erfolgsbilanz bei der Kapitalbeschaffung, Entdeckung und Monetarisierung von Explorationserfolgen. Zu den Explorationsprojekten des Unternehmens in Peru gehören: Hurricane Silver, Coastal Batholith, Corisur und das Vorzeigeprojekt Curibaya. Besuchen Sie www.tieronesilver.com für weitere Informationen.IM NAMEN DES BOARD OF DIRECTORS VON Tier One Silver Inc.Peter DembickiPresident, CEO und DirectorFür weitere Informationen über Tier One Silver Inc. besuchen Sie www.tieronesilver.com oder kontaktieren Sie Natasha Frakes, Leiterin der Corporate Communications unter (778) 729-0600 oder info@tieronesilver.com.In Europa:Swiss Resource Capital AGJochen Staiger & Marc Ollingerinfo@resource-capital.chwww.resource-capital.chNicht zur Weitergabe an US-Nachrichtenagenturen oder zur Verbreitung in den Vereinigten Staaten bestimmt.Zukunftsgerichtete Informationen und allgemeine Vorsichtshinweise: Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetzgebung (zusammenfassend "zukunftsgerichtete Aussagen"), die sich auf das Angebot beziehen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind keine historischen Fakten und beinhalten daher Annahmen und Ungewissheiten, die sich als wesentlich falsch erweisen könnten. Auf die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen sollte man sich nicht zu sehr verlassen.Die Leser sollten sich auf die Risiken beziehen, die im Jahresbericht des Unternehmens und in der Management's Discussion & Analysis für das am 31. Dezember 2022 zu Ende gegangene Jahr sowie in den nachfolgenden, bei den Canadian Securities Administrators eingereichten Unterlagen zur kontinuierlichen Offenlegung erörtert werden, die unter www.sedar.com abrufbar sind.Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!