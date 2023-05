Gold auf 2-Monats-Tief, Unsicherheit um US-Schuldenobergrenze

Der Goldpreis bewegte sich laut Investing.com am heutigen Freitag zwischenzeitlich um ein Zweimonatstief und drohe, die Woche mit größeren Verlusten zu beenden. Grund für den geringeren Preis sei u. a. die Sorge um eine Anhebung der US-Schuldenobergrenze und die Erwartung hoher Zinsen, welche Anleger dazu veranlasst habe, in den Dollar zu investieren.Während der Dollar, gegenüber einem Währungskorb ein Zweimonatshoch erreichte, verzeichnete der Goldpreis in seiner schlechtesten Woche seit Ende Januar einen Rückgang von etwa 2%, heißt es in der Meldung.Die jüngste Entwicklung von Gold sei ein deutlicher Wandel nach den Anfang Mai erreichten Rekordhöhen. Die nachlassende Besorgnis über eine unmittelbare Bankenkrise habe das gelbe Metall seiner Anziehung als sicherer Hafen beraubt.© Redaktion GoldSeiten.de