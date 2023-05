Silber vollzieht 50%igen Rücklauf

Quelle Chart: stock3

Der Silberpreis schoss, beginnend vom Reaktionstief des 10. März ausgehend, in grandioser Bestform bis zum Widerstandsbereich von 25,50 USD. Nach kurzem Kampf zwischen Bullen und Bären siegten letztere und der Preis ging auf Taustation. Hierbei wurde gestern das 50%ige-Fibonacci-Level des Impulses seit März bei 22,79 USD touchiert und heute sehen wir anziehende Notierungen zum statistisch starken Wochenabschluss.Sofern auch Gold die 1.952 USD doch wieder nachhaltig zurückerobert, könnte sich bei einem Anstieg über 23,32 USD von Silber, weiteres Potenzial in das Widerstandsband von 24,11 bis 24,63 USD eröffnen.Sollte der kleine Bruder von Gold hingegen weiteren Verkaufsdruck erfahren, dürfte sich insbesondere mit Bruch der Aufwärtstrendlinie seit Herbst 2022, weiteres Abwärtspotenzial entfalten. Preise unterhalb von 22,20 USD wären dabei als Indikation dafür anzusehen.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit investiert.