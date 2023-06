Die gängige Meinung über Gold und Realzinsen könnte falsch sein

Die Realzinsen sind in den USA positiv geworden, zumindest offiziell. Wenn man bedenkt, wie oft wir von legendären Spekulanten wie Rick Rule gehört haben, dass sie auf Gold setzen, solange die Realzinsen negativ sind, dann ist dies eine Wende, die nicht ignoriert werden darf. Ich bleibe bullisch für Gold, und ich werde Ihnen sagen warum, aber zuerst eine kurze Auffrischung...Der US-Dollar war bei seiner Einführung als eine bestimmte Menge Gold definiert. Nachdem er 1933 das Gold aus dem physischen Umlauf genommen hatte, änderte Präsident Franklin Delano Roosevelt diese Definition und wertete den Dollar um 59% ab. Präsident Richard Nixon beendete die Entwertung des Dollar im August 1971, als er die Golddeckung des Dollar vollständig aufhob. Der Greenback wurde zu einer "schwimmenden Abstraktion".Dies geschah nach dem Breton-Woods-Abkommen von 1944, mit dem die Einführung des US-Dollar als globale Reservewährung und als Mittel zur Abwicklung des Handels in Gang gesetzt wurde. Er ersetzte das Gold, das diese Aufgaben jahrhundertelang erfüllt hatte. Dies funktionierte, weil der Dollar damals als "so gut wie Gold" angesehen wurde. Und tatsächlich war Gold am Ende des Zweiten Weltkriegs schwer zu bekommen. Als Nixon die USA vom Goldstandard abbrachte, löste er die ganze Welt von jeglicher physischen Beschränkung, wie viel die Politiker drucken und ausgeben konnten.Dies hätte leicht zu einem noch explosiveren Ereignis werden können, aber die USA brachten die Saudis dazu, für Öl nur US-Dollar zu akzeptieren. Das Petrodollar-System - und die Tatsache, dass die USA die einzige globale Supermacht sind - zwang andere Länder, sich an die Regeln zu halten. Seit 1971 schwankt das Gold-Dollar-Wechselverhältnis (auch "Goldpreis" genannt) über kürzere Zeiträume chaotisch. Im Laufe der Jahrzehnte ist es gestiegen, da der Dollar aufgrund der Währungsinflation an Kaufkraft verloren hat, was wiederum zu einer Preisinflation führte.In der Zwischenzeit bleibt eine Unze Gold eine Unze Gold. Sie hat den gleichen Nutzen und die gleiche Kaufkraft wie eh und je. Der Dollar hat zwar enorm an Kaufkraft verloren, behält aber seinen Nutzen aufgrund von staatlicher Bevormundung und seiner "Stärke" auf den Devisenmärkten, da andere Länder die Kaufkraft ihrer Währungen ebenso schnell - wenn nicht sogar noch schneller - aufzehren. Es ist kein semantisches Spiel, sondern eine wichtige Feststellung der Realität, dass nicht das Gold gestiegen, sondern der Dollar gefallen ist. Die umgekehrte Beziehung weist eine solide inverse Korrelation von -0,63 auf, die im nachstehenden Chart dargestellt ist.In Anbetracht dieser starken Beziehung wird oft gerätselt, warum sich Gold, das wie andere Rohstoffe in Dollar "bepreist" wird, nicht umgekehrt zum Dollar verhält. Die Korrelation zwischen Gold und dem DXY-Dollar-Index, dem am weitesten verbreiteten Maß für den "Wert" oder die "Stärke" des Dollar, beträgt im gleichen Zeitraum -0,35. Ja, sie ist negativ, aber nicht stark. Das liegt daran, dass der DXY der falsche Maßstab ist, oder, wie ich es nenne, "die falsche Hose". Wie gut oder schlecht es dem US-Dollar im Vergleich zu anderen Fiatwährungen geht, hat wenig mit seiner tatsächlichen Kaufkraft zu tun.Dies erklärt die heutigen Verrücktheiten, wie z. B. dass Dollar, Euro und andere Währungen "steigen", wenn die Länder, die sie ausgeben, eine hohe Inflation (realen Wertverlust) erleben. Die Händler interessieren sich mehr dafür, wie die Reaktionen der Zentralbanken im Vergleich zueinander ausfallen, als für den tatsächlichen Wert. Wenn es also in Wirklichkeit um die Kaufkraft geht, sollte sich Gold - die berühmte Inflationsabsicherung - dann nicht umgekehrt zur Verbraucherpreisinflation (VPI) entwickeln?Das könnte man meinen, aber Gold liegt in der Regel vor der Verbraucherpreisinflation. Das haben wir gerade in Hülle und Fülle gesehen: Gold steigt 2020 sprunghaft an, während die Inflation erst 2022 ansteigt. Seit 1971 ist die Korrelation hier gering und negativ: -0,28. Im Gegensatz zu Gold und dem Dollar sollte diese Korrelation zwischen Gold und der VPI positiv und nicht negativ sein, wenn sie sich gemeinsam bewegen. Da es aber die erwartete Inflation ist, die den Goldpreis an den zukunftsorientierten Märkten bewegt, sehen wir eine schwach negative Korrelation mit der Verbraucherpreisinflation.Da der DXY und die VPI keine große Hilfe sind, müssen wir die Gründe, die Händler zum Kauf und Verkauf von Gold veranlassen, woanders suchen. Da sich zukunftsorientierte Händler weniger um die Kaufkraft von heute als um die von morgen kümmern, wird die Geldpolitik der Zentralbanken als Schlüsselfaktor angesehen. Die gängige Meinung ist jedoch, dass es vor allem auf die Real- und nicht auf die Nominalzinsen ankommt.Als ich vor fast 20 Jahren in diesem Geschäft anfing, wiesen meine Mentoren und Kollegen alle darauf hin, dass die Realzinsen der wichtigste Faktor für das Gold-Dollar-Verhältnis sind. Ich selbst habe dies in mehr Interviews gesagt, als ich zählen kann. Wir können diese Beziehung in den jüngsten Marktaktivitäten sehen. Allerdings stiegen die Gold- und die Realzinsen auf der Grundlage der 10-jährigen US-Benchmark seit Ende letzten Jahres bis zu den letzten Wochen gemeinsam an (rotes Oval im nachstehenden Chart). Wenn die jüngste Veränderung bedeutet, dass die Realzinsen in Richtung Süden gehen, sollte dies für Gold positiv sein.