Irak erhöht Goldreserven an einem Tag um 2%  erst der Anfang

Die irakische Zentralbank hat laut Bloomberg ihre Goldreserven in der vergangenen Woche an nur einem Tag um 2% aufgestockt, zudem seien in der zweiten Jahreshälfte weitere Goldkäufe geplant.Der Irak kaufte den Angaben von Mazin Sabah, Generaldirektor der Investitionsabteilung der Zentralbank, zufolge am Donnerstag 2,5 Tonnen Gold und erhöhte damit seine gesamten Goldreserven auf 132,73 Tonnen.Laut Sabah verfolgt der Irak die Strategie, die Goldreserven des Landes schrittweise aufzustocken, um eine sichere Alternative zu bieten: "Unser derzeitiger Plan ist es, mehrmals kleine Mengen zu kaufen, nicht eine große Menge auf einmal."Die irakische Notenbank hatte im vergangenen Juni 34 Tonnen Gold gekauft und damit ihre Bestände um 35% ausgebaut. Sie lagert Goldbullion bei der Bank von England und der Bank von Frankreich.© Redaktion GoldSeiten.de