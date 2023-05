USA: Schlimmste wirtschaftliche und soziale Zeit aller Zeiten  Peter Grandich

Daniela Cambone sprach für Stansberry Research kürzlich mit Peter Grandich über die prekäre Finanzsituation vieler Länder.Der Gründer von Peter Grandich & Company glaubt, dass die aktuelle Strategie der US-Notenbank dazu führen könnte, dass sich die wirtschaftlichen Turbulenzen langfristig noch verschlimmern. Das Beharren der Federal Reserve auf Zinserhöhungen habe die Wirtschaft auf einen Pfad der Vergessenheit geführt, da die Kosten für die Wirtschaft derart gestiegen seien. "Dies ist eine Regierung, die sich schon lange von jeglicher finanzieller Verantwortung verabschiedet hat.[...] Wir kommen an den Punkt, an dem die Bedienung der Zinsen zu einem großen Problem wird," so Grandich.Der Experte glaubt, dass die wirtschaftlichen Turbulenzen den US-Dollar anfällig gemacht haben. Länder auf der ganzen Welt würden sich weiterhin von der Währung abwenden: "Viele Menschen in der Welt beginnen jetzt, sich von den Vereinigten Staaten zu distanzieren".Grandich äußert sich zu einer möglichen Rallye am Aktienmarkt, sollte die Zentralbank ihr massives Schuldenproblem lösen und von ihrer aggressiven Zinserhöhungspolitik abrücken. "Wir werden keine Renditen wie in den letzten 10 oder 20 Jahren erleben. Das wird eine größere Herausforderung werden.[...] [Die Fed] wird die Begleichung der Schulden und eine mögliche Pause nutzen, um eine deutliche Erholung der Aktienmärkte herbeizuführen."© Redaktion GoldSeiten.de