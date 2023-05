SSR Mining Inc. im Sinkflug, doch Obacht!

Quelle Chart: stock3

Das kanadische Minenunternehmen SSR Mining konnte sich, im Hinblick zur vergangenen Analyse vom 2. März , tadellos weiter gen Norden entwickeln. Dabei wurde das erste Ziellevel von 15,78 USD buchstäblich überrannt, bevor nahezu punktuell das darüber liegende Level um 17,50 USD attackiert wurde. Nachfolgend und während der letzten Wochen dann jedoch der pure Sinkflug. Widmen wir uns somit im Nachgang den neuen Chancen.Die aufkommende Dynamik vom Monatsstart kehrte sich unlängst wieder um. Durch die starken Abgaben bzw. zweifelsfrei auch Gewinnmitnahmen, rutschte die Aktie wieder in Richtung der Unterstützung von 14,31 USD zurück. Aufgrund der vorherigen Abwärtsdynamik und der vorausliegenden Unterstützung, könnte sich aktuell eine interessante Einstiegschance eröffnen.Eine Stabilisierung über 14,31 USD eröffnet daher zeitnahes Reaktionspotenzial in Richtung des bekannten Widerstands von 15,78 USD. Eine Etablierung darüber, inkl. Überwindung der beiden gleitenden Durchschnitte EMA50+200, erlaubt darüber hinaus sogar zusätzliche Aufschläge bis zum Niveau von 17,50/17,72 USD. Dort angekommen, sollte sich der weitere mittelfristige Verlauf entscheiden. Das ganze Gegenteil ist bei weiterer Kursschwäche zu unterstellen.Sollten die Notierungen daher weiter zurückfallen, und dabei das Level von 14,08 USD unterschreiten, eröffnet sich unmittelbar weiteres Potenzial gen Süden. Charttechnisch betrachtet wäre dann erst wieder im Bereich der bereits mehrfach bestätigten Unterstützung rund um 12,92 USD die Möglichkeit einer Pause oder mehr noch Kursstabilisierung gegeben. Dort dürften dann, wie bei der bullischen Variante um 17,50 USD, die Karten zur mittelfristigen Folgeentwicklung gemischt werden.Denn Unterhalb von 12,92 USD würden sich zusätzliche Verkaufsschleusen öffnen, welche wiederum das Level von 12,00 bzw. 10,70 USD auf die Agenda führen könnten.Alsbald oder auch unmittelbar könnte die Aktie wieder gen Norden anziehen. Entscheidend ist hierbei das Verweilen über der Unterstützung von 14,31 USD. Gelingt dies, erlaubt sich zeitnahes Erholungspotenzial bis 15,78 USD, bevor darüber der Widerstandsbereich von 17,50/17,72 USD interessant werden sollte.Sofern der Abwärtsdruck erhalten bleibt, könnte sich bei Aufgabe der Unterstützung rund um 14,31 USD eine weitere Verkaufslawine anschließen. Kurse unter 14,31 USD eröffnen dabei zusätzliches Korrekturpotenzial bis zur sehr relevanten Unterstützung bei 12,92 USD. Die Aufgabe dieser könnte sogar noch größeres Ungemach erzeugen.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.