Simbabwe 2.0?, Effizienz-Täuschung, Pulverfaß Kosovo

Der Streit um die US-Schuldengrenze scheint entschärft, das letzte Wort ist aber noch nicht gesprochen. Bedenkliche Warnzeichen, z.B. Geldmengen, Kreditangebot werden weiter ignoriert.In der Türkei geht der Absturz der Lira weiter, die Zentralbank hat ihre Devisenreserven aufgebraucht. In Deutschland beherrscht das Heiz-Thema weiter die Schlagzeilen. Jetzt sollen noch umfangreiche Daten zum Energieverbrauch erhoben werden. Aber was hier als ineffizient gilt, ist in den Niederlanden grün.US-Truppen werden im von Protesten geplagten Peru stationiert. Will man so eine Duftmarke gegen die chinesische Dominanz setzen? Im Norden des Kosovo brechen Unruhen aus, weil ein Wahlboykott zur Einsetzung albanischer Beamter in serbisch dominierten Gebieten geführt hat. Serbien versetzt seine Armee in Alarmbereitschaft.Selensky träumt vom Sieg gegen Rußland, während sich die Nato laut ex-Berater McGregor angeblich schon auf den Truppeneinsatz im Falle der ukrainischen Niederlage vorbereitet.© Jan KneistM & M Consult UG (hb)