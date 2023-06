Das Schuldenungeschick

Es scheint eine weitere Einigung zur Verlängerung der Schuldengrenze der US-Regierung erzielt worden zu sein. Wenn Sie das überrascht, dann haben Sie wohl in den letzten Jahren nicht aufgepasst. Die Farce mit der "Schuldenobergrenze" ist einfach politisches Theater und nichts weiter. Jahrzehntelang haben zynische Politiker die eingebildete "Katastrophe des Zahlungsausfalls" als Mittel benutzt, um die Spaltung zu schüren und politische Punkte zu sammeln, meist kurz vor wichtigen Wahlen. Beide Seiten der Einheitspartei werden letztendlich den Sieg für sich beanspruchen, so dass ihre Parteigänger jubeln können, während die breite Öffentlichkeit geschröpft wird.Die Absurdität wird durch die Tatsache vervollständigt, dass die USA nun wieder eine "datumsgenaue Schuldenobergrenze" haben. Das bedeutet, dass es in Zukunft keine harte Dollar-Schuldenobergrenze mehr gibt. Stattdessen kann der US-Kongress nun einfach bis zum 1. Januar 2025 Kredite aufnehmen und ausgeben... ohne Einschränkungen! Und warum tun diese Heuchler das? Weil, wenn sie das neue Schuldenlimit nur um 1 Billion USD höher ansetzen, die Politiker diese ersten 1 Billion USD durchblasen werden, und dann werden wir Anfang 2024 wieder an der "Obergrenze" sein... und nächstes Jahr ist ein Wahljahr. Niemals, niemals können sie das zulassen! Die Bauern und Schafe könnten tatsächlich bemerken, wie schnell heutzutage 1 Billion USD die Toilette hinuntergespült wird. Stattdessen gibt es diesen beschämenden, datumssicheren Deal. Wo sind die Mistgabeln?Natürlich ist die Sache noch nicht abgeschlossen, denn das gesamte Repräsentantenhaus und der Senat müssen diesem Betrug noch zustimmen, bevor er offiziell wird. Vielleicht wird er abgelehnt, so wie TARP beim ersten Mal im Jahr 2008? Wir können nur hoffen. Aber wie bei allen früheren Übungen in diesem Melodrama wird irgendeine Version schließlich verabschiedet werden, und die Schuldenräder werden sich immer schneller und schneller und schneller drehen. Ihr bester Plan, um diesen Wahnsinn zu überstehen?1. Lachen Sie über die Unsinnigkeit des Ganzen.2. Bereiten Sie sich weiterhin auf den unvermeidlichen Flächenbrand vor.3. Kaufen Sie etwas Gold.Die anderen großen Themen dieser Woche werden sich um die Beschäftigungssituation in den Vereinigten Staaten drehen. In den letzten zwei Monaten war ein deutlicher Trend bei den Schlagzeilen und den Preisreaktionen zu beobachten. Den Anfang machen die neuesten JOLTS-Arbeitsmarktdaten, die am Mittwoch um 10.00 Uhr EDT veröffentlicht werden. In den letzten beiden Monaten war ein Anstieg der Entlassungen bei gleichzeitig sinkenden Stellenangeboten zu verzeichnen. Nach der Veröffentlichung der Daten stiegen die COMEX-Goldpreise jedes Mal an.Leider wurde der Preis für COMEX-Gold jedoch in jedem Fall nach der Veröffentlichung des jüngsten Arbeitslosenberichts (BLSBS) einige Tage später fast vollständig nach unten korrigiert. Angesichts der neuesten US-Arbeitsmarktdaten, die am Freitag veröffentlicht werden, sollten Sie Ihren Enthusiasmus für eine Rally am Mittwoch zügeln, bis Sie die Zahlen für Arbeitslosigkeit und Beschäftigung vom Freitag sehen. Die Schätzung der Arbeitsplätze für den Monat Mai enthält in der Regel größere saisonale und geburtenbedingte Anpassungen. Seien Sie also nicht überrascht, wenn die gesamte "Arbeitsplatzzahl", die am Freitag freudig bekannt gegeben wird, die Erwartungen für den 14. aufeinanderfolgenden Monat übetrifft.Sobald diese Woche hinter uns liegt, können wir uns auf die nächste FOMC-Sitzung konzentrieren, die für den 13. und 14. Juni ansteht. Zum Abschluss der letzten Sitzung lag die Wahrscheinlichkeit einer weiteren Leitzinserhöhung bei 0%. Heute liegt sie bei etwa 65%. Und Sie fragen sich, warum COMEX-Gold in den letzten vier Wochen um 100 USD gefallen ist? Sobald die nächste Sitzung hinter uns liegt, können wir uns vielleicht wieder auf die möglichen Zinssenkungen konzentrieren, die den Goldpreis auf neue Höchststände treiben werden. In der Zwischenzeit wünschen wir Ihnen viel Glück bei der Bewältigung der unruhigen Woche, die vor Ihnen liegt. Lassen wir sie hinter uns und bereiten wir uns auf eine sehr interessante zweite Hälfte des Jahres 2023 vor.© Craig HemkeTF Metals ReportDer Artikel wurde am 30. Mai 2023 auf www.sprottmoney.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.