Wie wird eine digitale Währung der Zentralbank funktionieren?

Central Bank Digital Currency (CBDC, oder in Amerika nennen wir es "FedCoin") ist derzeit ein heißes Thema. Überall gibt es Artikel darüber, und die Kunden von Monetary Metals fragen danach. Gold wird weithin als Möglichkeit zum Ausstieg gesehen. Zweifellos ist dies einer der Gründe, warum sich der Goldpreis so gut gehalten hat. Es gibt ein weit verbreitetes und wachsendes Gefühl, dass ein FedCoin unvermeidlich ist. Er passt sicherlich zu anderen dystopischen und totalitären Politiken der letzten Jahre, und viele Voraussetzungen für einen FedCoin haben sich entwickelt.Werfen wir einen Blick auf die vergangenen Jahrzehnte, in denen schlechte Gesetze perverse Anreize schufen, die zu perversen Verhaltensweisen motivierten, die zu perversen Ergebnissen führten, die wiederum neue schlechte Gesetze nach sich zogen. Wir beginnen in den 1980er Jahren. Seit 1981 ist der Zinssatz stetig gesunken.Mit diesem epischen Einbruch wurde die Nettozinsmarge einer Bank - die Spanne zwischen dem, was sie den Einlegern zahlt, und dem, was sie verdient - zusammengedrückt. Im Sommer 2020 zahlte der 1-Monats-Wechsel beispielsweise nur noch 0,09% im Jahr. Selbst wenn die Bank 0,00% auf Einlagen zahlt, ist diese Spanne viel zu gering, als dass eine Bank überleben könnte. Gleichzeitig sind die Kosten der Banken für die Einhaltung der Vorschriften seit langem in die Höhe geschnellt. Das Ergebnis ist, dass die Banken gezwungen sind, keine kurzfristigen Schuldverschreibungen, sondern Anleihen mit langer Laufzeit zu kaufen. Die höheren Zinssätze für Anleihen mit langen Laufzeiten ermöglichten es ihnen (meistens), ein wenig Gewinn zu machen. Im Sommer 2020 lag der Zinssatz für 10-jährige Anleihen bei 0,55% und für 30-jährige bei 1,2%. Das ist keine fette Marge, aber besser als 0,09%.Eine solch extreme Diskrepanz zwischen der Finanzierung einer Bank - d. h. Sichteinlagen, die kurzfristig abgezogen werden können - und ihren Vermögenswerten - 10- oder 30-jährige Anleihen - stellt jedoch ein Risiko dar. Was ist, wenn der kurzfristige Zinssatz steigt? Die Rendite der langfristigen Anleihen steigt nicht, aber ihr Marktpreis sinkt. Die Bank kann entweder ihren Einlagensatz anheben, was bedeutet, dass sie eine negative Nettozinsmarge hat - sie verliert Geld. Oder sie muss mit Einlagenabflüssen rechnen, was bedeutet, dass sie gezwungen ist, Anleihen mit Verlust zu verkaufen. Dieses Risiko wurde unterschätzt, bis die jüngsten Bankenzusammenbrüche das Thema ins Rampenlicht der Öffentlichkeit rückten, vor allem die Silicon Valley Bank. Und dann die First Republic Bank. Es scheint also logisch, dass sich jeder, der seine Einlagen bei einer Bank riskiert, fragt: "Warum gehen die Banken mit meinem Geld solche Risiken ein?"Um dieses Risiko zu vermeiden, plädieren einige für eine "begrenzte Bank", die Einlagen annimmt und diese ausschließlich in Staatsanleihen mit kurzer Laufzeit anlegt. Der Vorteil einer begrenzten Bank besteht darin, dass sie den größten Teil des Kreditrisikos einer herkömmlichen Bank vermeidet, da sie nur Staatsanleihen besitzt. Es ist wichtig zu sehen, wie verlockend dies für jeden ist, der ein Bargeldguthaben besitzt. Es gibt jedoch zwei unmittelbare Probleme.Erstens: Sie existiert auf der Grundlage gesetzlicher Bestimmungen und ist von vornherein ein Unternehmen, das auf Vetternwirtschaft ausgerichtet ist. Sie wird in einer Weise korrumpiert werden, die jetzt noch nicht absehbar ist.Zweitens: Wenn es sinnvoll ist, dass die Regierung eine private Bank kontrolliert, um das Kreditrisiko zu vermeiden, dann wäre es noch sinnvoller, dass die Regierung eine risikofreie Einlage schafft.FedCoin ist unser Begriff für das, was die Federal Reserve als "eine digitale Verbindlichkeit einer Zentralbank, die für die breite Öffentlichkeit zugänglich ist" definiert. Mit anderen Worten, es überspringt die private, begrenzte Bank und springt in eine schöne neue Zukunft, in der jedermanns Geld bei der Fed hinterlegt ist. Im Weißbuch der Fed heißt es, dass die "Sicherheit des Geldes der Geschäftsbanken durch eine staatliche Einlagensicherung (vorbehaltlich bestimmter Grenzen), ein System der aufsichtsrechtlichen Regulierung und Überwachung und den Zugang zu Liquidität durch die Federal Reserve unterstützt wird."Mit jeder neuen Bankpleite werden jedoch immer weniger Menschen dem Argument des Weißbuchs Glauben schenken, dass "Geschäftsbankengeld ausreichend sicher ist". Wenn sich die Bankzusammenbrüche häufen, werden die Menschen vielleicht eifrig verlangen, dass die Fed sicherere Konten anbietet. Der Gedanke, dass das eigene Geld über Nacht verschwinden könnte, wird dissonante Gedanken vertreiben, wie etwa die Sorge über mögliche perverse Folgen, und natürlich die unheilige neue Macht, die die Regierung über unser kleines Leben haben wird.Werden sie in der Lage sein, Ihren Lebensstil in Echtzeit zu überprüfen? Werden Sie wegen zu hohen Energieverbrauchs angezeigt werden? Oder für den Verzehr von Hamburgern? Werden sie Ihnen das Recht verweigern, zu kaufen, was Sie wollen? Schon jetzt haben sie die Möglichkeit, Ihre Zahlungen zu überwachen und den Zugang zu Ihren Konten durch ihre Bankenaufsicht zu sperren. Aber FedCoin würde dies auf die nächste Stufe heben. In meinen Texten geht es nicht um die Macht der Regierung und ihren Missbrauch. Das tun viele Leute, und sie tun es gut. Meine Schwimmstrecke ist die Geldwirtschaft. Dennoch gibt es zu wenige von uns, die überhaupt darüber schreiben. In Anbetracht dessen möchte ich ein paar abschließende Gedanken äußern.Erstens sehe ich eine breite Nachfrage nach einem FedCoin voraus. Noch nicht, aber wenn die Angst vor dem Verlust von Bankeinlagen zunimmt. Zweitens wird der FedCoin die nächste Degradierung des Geldsystems sein. Es wird ein Abwärtssprung zu einem Zwangsmechanismus sein, um den wachsenden Schlund der Staatsausgaben zu füttern. Die Menschen werden ihre Ersparnisse bei einer Zentralbank deponieren, damit die Zentralbank sie an die Regierung weitergibt, damit diese sie ausgibt. Denn das ist weniger unsicher, als es bei einer Bank zu deponieren. Drittens, wenn FedCoin nicht der nächste Schritt in einer Reihe von schlechten Gesetzen ist, die perverse Anreize schaffen, die zu perversen Verhaltensweisen motivieren, die zu perversen Ergebnissen führen, die wiederum zu mehr schlechten Gesetzen führen - dann weiß ich nicht, was es ist.Unsere Zivilisation, die größte, die jemals auf der Erde errichtet wurde, befindet sich auf einem Weg, der zum völligen Zusammenbruch führt, wenn wir das Kapital, das wir aus einer früheren Ära geerbt haben, nicht mehr verbrauchen. Um dieses Schicksal zu vermeiden, müssen wir einen Weg zu einem besseren System finden. Ein System, in dem Kapital akkumuliert und nicht verbraucht wird. Das ist der Grund, warum es Monetary Metals gibt. Anders als der Dollar, bei dem die Rendite, wenn überhaupt, zunehmend von der Regierung zur Finanzierung ihrer chronischen Wohlfahrtsstaatsdefizite gezahlt wird. Monetary Metals existiert, um zu beweisen, dass es eine ehrliche Rendite gibt, die durch die Finanzierung produktiver Unternehmen erzielt werden kann. Und diese Rendite wird in ehrlichem Geld gezahlt - in Gold und Silber.© Keith WeinerDer Artikel wurde am 30. Mai 2023 auf www.monetary-metals.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.