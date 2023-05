Gold könnte auf Unterstützung fallen  TD Securities

Laut den Ökonomen von TD Securities könnte Gold auch weiterhin Abwärtsdruck ausgesetzt sein. Dies berichtet fxstreet.com "Die Befürchtung, dass die Preise nicht so schnell fallen werden, wie es die US-Notenbank wünscht, hat in den letzten Tagen zu einer scharfen Korrektur geführt, so dass die Gefahr besteht, dass der Goldpreis auf die Unterstützung im niedrigen 1.900 $-Bereich zurückfällt, sollte die Unterstützung des 100-tägigen gleitenden Durchschnitts durchbrochen werden," heißt es seitens der kanadischen Investmentbank.Zwar schätze man Gold längerfristig positiv ein, doch kurzfristig bestehe ein Abwärtsrisiko, wenn die Wirtschaft stabil bleibe. Die Fed könnte die Zinsen erneut deutlich anheben: "Die Inflation geht nicht langsamer zurück, sondern ist angestiegen. Dies könnte die US-Notenbank dazu veranlassen, die Zinsen stärker anzuheben, als es der Markt erwartet, was für Long-Positionen und den Goldpreis eine schlechte Nachricht sein könnte."© Redaktion GoldSeiten.de