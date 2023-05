Arcadia Minerals: Durchführbarkeitsstudie bestätigt Swanson-Projekt als bedeutende Geldquelle

- Attributable* Yearly Free Cash Flow AU$ 3,2 Mio- Attributable* NPV8% AU$ 7,6 Mio- Attributable* LOM EBITDA AU$ 24 Mio- Yearly Project Free Cash Flow AU$ 6,4 Mio- Project NPV8% AU$ 15,4 Mio- LOM EBITDA AU$ 48,4 Mio- Life of Mine 8 Years- Paybak 3,2 Years- IRR (post tax) 25,4%- Capex AU$ 14,8 Mio* Zurechenbarer Anteil unter der Annahme, dass die Hebei-Transaktion (1) abgeschlossen wirdCautionary Statement LR 5.16.4: Es besteht ein geringes geologisches Vertrauen in die abgeleiteten Mineralressourcen und es gibt keine Gewissheit, dass weitere Explorationsarbeiten zur Bestimmung der angezeigten Mineralressourcen führen oder dass das Produktionsziel selbst realisiert wird. Arcadia Minerals Ltd. (ASX: AM7, FRA: 8OH) (Arcadia oder das Unternehmen), das diversifizierte Explorationsunternehmen, das eine Reihe von Projekten mit den Zielgebieten Tantal, Lithium, Nickel, Kupfer und Gold in Namibia anstrebt, freut sich, die Ergebnisse der endgültigen Machbarkeitsstudie (DFS) bekannt zu geben, die für das Swanson Tantal-Lithium-Projekt (das Swanson-Projekt) durchgeführt wurde.Jurie Wessels, Chairman von Arcadia, erklärte: "Die überzeugenden Finanzkennzahlen der DFS in Verbindung mit der umfassenden Baufinanzierungskapazität, die wir durch die vor kurzem angekündigte Transaktion mit Hebei Construction (2) erhalten haben, unterstreichen das bedeutende Wertangebot von Arcadia und bestätigen unsere Ambitionen, ein Cashflow generierendes Unternehmen zu gründen, um die Explorationsziele unserer potenziell unternehmensverändernden Anlagen zu finanzieren.Der erwartete zurechenbare freie Cashflow von ca. 3,2 Mio. Au$, den Arcadia pro Jahr erhalten wird, dürfte sich positiv auf den Shareholder Value auswirken, wenn man bedenkt, dass Arcadias jährlicher Explorationsaufwand in den letzten beiden Jahren seit der Börsennotierung durchschnittlich 2,25 Mio. Au$ betrug (3).Darüber hinaus birgt das Explorationspotenzial der Lithium- und Tantal-Lizenzen, die sich zu 80 % im Besitz des Unternehmens befinden und das Swanson-Projekt umgeben, das Versprechen, die Produktionsdauer des Swanson-Projekts von 8 Jahren zu verlängern, wodurch Arcadia möglicherweise noch höhere Erträge erzielen kann."- AACE Class 3 DFS AACE Class 3 DFS (Genauigkeit von -10 bis +20%) bestätigt das Potenzial des Swanson-Projekts, ein bedeutender Cash-Generator zu sein;- Finanzielle Metriken (Arcadia zugeschrieben - vorbehaltlich des Abschlusses der Hebei-Transaktion):o Att. Anteil (49,6%) am jährlichen freien Cashflow: 3,2 Mio.o Att. Anteil (49,6%) nach Steuern (49,6%) Post Tax NPV8%: Au$7.62Mo- Att. Zinsen (49,6%) Lebensdauer der Mine EBITDA: Au$24M- Finanzielle Kennzahlen (100% Eigenkapital):o Projekt Post Tax NPV8% Au$15.36Mo Lebensdauer der Mine EBITDA: Au$48,35Mo Durchschnittlicher jährlicher freier Cashflow: Au$6,38Mo IRR (nach Steuern): 25,4%o Capex: Au$14.786.545 (US$9.870.850)o Capex Payback: 3,2 Jahreo Lebensdauer der Mine (LOM) bei einer Run of Mine (RoM) Produktionsrate von 12.500 tpm: 8 Jahre- Cash Flows, die nur dem Ta2O5-Konzentratverkauf von mindestens 25 % zuzuschreiben sind (einschließlich Lithium-Gutschriften);- 73,2 % der 8-jährigen LOM sind als nachgewiesene und wahrscheinliche Erzreserven klassifiziert- Bauzeit: 18 Monate- Erhebliches Potenzial für die Entdeckung weiterer Mineralressourcen auf den zu 80 % im Besitz von Arcadia befindlichen exklusiven Explorationslizenzen EPL 5047 und EPL 7295 (4)- NPV und IRR reagieren am empfindlichsten auf Einnahmen und am wenigsten auf CAPEXAnmerkung: Die Finanzkennzahlen wurden auf der Grundlage eines Au$/US$-Wechselkurses von 1,498 Au$/US$1 und eines ZAR/US$-Wechselkurses von 18,3 ZAR/US$1 ermittelt (der aktuelle Kurs beträgt 19,6 ZAR/US$1).M.Plan International Limited (M.Plan), ein kanadisches Beratungsunternehmen für Bergbau und Mineralien, wurde von Arcadia beauftragt, die Ergebnisse einer endgültigen Machbarkeitsstudie (Definitive Feasibility Study - DFS) für das Swanson-Tantal- und Lithiumprojekt (das Swanson-Projekt), die von unabhängigen Sachverständigen erstellt wurde, in einem Bericht der zuständigen Person (der DFS-Bericht) (5) zusammenzustellen.Die Beteiligung von Arcadia am Swanson-Projekt erfolgt über ihre Tochtergesellschaft Orange River Pegmatite (Proprietary) Limited (ORP), an der Arcadia derzeit einen Anteil von 80 % hält. Diese Beteiligung soll auf 49,6 % verwässert werden, sofern Hebei Construction CC eine Baufinanzierung von mindestens 7 Mio. US$ als Gegenleistung für eine 38 %ige Beteiligung an ORP (6) aufwendet. Im Rahmen dieser Finanzierung soll Hebei eine Anlage, Infrastruktur und Straßen errichten sowie die Minenerschließung und die Inbetriebnahme einer Multi-Gravitations-Separationsanlage (MGS-Anlage) gemäß den detaillierten technischen Spezifikationen durchführen, um aus einer Beschickung von mindestens 12.500 mt pro Monat konstant ein Ta2O5-Konzentrat von mindestens 25 % zu produzieren.(1) Siehe ASX-Meldung vom 29. Mai "Construction funding secured for Swanson Tantalum Project".(2) Siehe ASX-Meldung vom 29. Mai "Construction funding secured for Swanson Tantalum Project".(3) Siehe ASX-Meldung vom 28. April 2023 "Quarterly Activities/Appendix 5B Cash Flow Report".(4) Siehe ASX-Meldung vom 6. Mai 2022 "JORC Mineral Resource at Swanson TantalumProject Doubles in Size".(5) Eine Kopie des DFS-Berichts wird auf der Website des Unternehmens unter www.arcadiaminerals.global vorgestellt.(6) Siehe ASX-Meldung vom 29. Mai "Construction funding secured for Swanson Tantalum Project"Arcadia ist ein auf Namibia fokussiertes, diversifiziertes Metallexplorationsunternehmen mit Sitz in Guernsey. Das Unternehmen exploriert nach einer Reihe von Gold- und neuzeitlichen Metallen (Lithium, Tantal, Palladium, Nickel und Kupfer). Die Strategie des Unternehmens besteht darin, das fortgeschrittene Swanson-Tantal-Projekt in Produktion zu bringen und dann die (möglicherweise erwirtschafteten) Cashflows zu nutzen, um die Exploration und Entwicklung der potenziell unternehmensumwandelnden Explorationsanlagen voranzutreiben. Die ersten beiden Säulen der Entwicklungsstrategie von Arcadia (potenzieller Cash-Generator und unternehmenswirksame Explorationsanlagen) werden durch eine dritte Säule ergänzt, die darin besteht, das Humankapital des Unternehmens zu nutzen, das aus branchenspezifischer Erfahrung besteht, verbunden mit einer Geschichte der Projektgenerierung und der Erzielung von Projektergebnissen, um so Werte für das Unternehmen und seine Aktionäre zu schaffen.Die meisten Projekte des Unternehmens befinden sich in der Nähe von etablierten Bergbaubetrieben und bedeutenden Entdeckungen. Die Mineralexplorationsprojekte umfassen.1. Das Bitterwasser-Projekt, das für Lithium-in-Sole in Frage kommt und eine potenziell expandierende JORC-Mineralressource aus Lithium-in-Ton enthält.2. Kum-Kum-Projekt - aussichtsreich für Nickel, Kupfer und Platingruppenelemente.3. Karibib-Projekt - aussichtsreich für Kupfer und Gold.4. Das Swanson-Projekt - ein fortgeschrittenes Tantalprojekt, für das eine Machbarkeitsstudie durchgeführt wird und das eine potenziell expandierende JORC-Mineralressource innerhalb des Swanson-Projektgebiets und der benachbarten Grundstücke des Unternehmens enthält.Als Explorationsunternehmen stehen derzeit alle Projekte des Unternehmens im Mittelpunkt. Derzeit können jedoch das Swanson-Projekt und das Bitterwasser-Lithium-Projekt aufgrund ihres Potenzials, den Wert des Unternehmens zu steigern, als Arcadias Hauptprojekte betrachtet werden.Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.arcadiaminerals.global.Diese Mitteilung wurde vom Vorstand von Arcadia Minerals Ltd. zur Veröffentlichung freigegeben.ISIN: AU0000145815Jurie H. WesselsExecutive Chairmaninfo@arcadiaminerals.globalDiese Übersetzung der englischen Originalmeldung: FEASIBILITY STUDY CONFIRMS SWANSON PROJECT AS SIGNIFICANT CASH GENERATOR stellt nur einen Auszug aus der 61-seitigen Meldung dar. Die Originalmeldung umfasst Schaubilder, Tabellen und weitere Informationen und ist hier einzusehen: https://www.arcadiaminerals.global/wp-content/uploads/2023/05/61152295.pdf Zu diesen Risiken und Ungewissheiten gehören unter anderem Faktoren und Risiken, die für die Branchen spezifisch sind, in denen Arcadia tätig ist und tätig zu werden gedenkt, sowie die allgemeine Wirtschaftslage, die vorherrschenden Wechselkurse und Zinssätze und die Bedingungen auf den Finanzmärkten. Tatsächliche Ereignisse oder Ergebnisse können erheblich von den Ereignissen oder Ergebnissen abweichen, die in zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Zukunftsgerichtete Aussagen sind keine Garantien oder Zusicherungen hinsichtlich zukünftiger Leistungen oder anderer zukünftiger Angelegenheiten, die von einer Reihe von Faktoren beeinflusst werden und verschiedenen Unsicherheiten und Unwägbarkeiten unterliegen, von denen viele außerhalb der Kontrolle von Arcadia liegen.Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu veröffentlichen, um Ereignisse oder Umstände nach dem heutigen Datum oder das Eintreten unvorhergesehener Ereignisse zu berücksichtigen. Es wird keine ausdrückliche oder stillschweigende Zusicherung oder Gewährleistung hinsichtlich der Fairness, Genauigkeit, Vollständigkeit oder Korrektheit der in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen, Meinungen oder Schlussfolgerungen gegeben. Soweit dies gesetzlich zulässig ist, übernehmen weder Arcadia, seine Direktoren, Mitarbeiter, Berater oder Vertreter noch irgendeine andere Person eine Haftung für Verluste, die aus der Verwendung der in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen entstehen. Wir weisen Sie darauf hin, dass Sie sich nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen sollten. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Bekanntmachung spiegeln lediglich die Ansichten zum Zeitpunkt dieser Bekanntmachung wider.Diese Mitteilung stellt kein Angebot, keine Aufforderung oder Empfehlung zur Zeichnung oder zum Kauf von Wertpapieren durch das Unternehmen dar. Diese Mitteilung stellt auch keine Anlage- oder Finanzproduktberatung (auch keine Steuer-, Buchhaltungs- oder Rechtsberatung) dar und soll nicht als Grundlage für eine Anlageentscheidung verwendet werden. Anleger sollten sich selbst beraten lassen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen.