Credit Agricole aktualisiert Goldpreisprognose

Die Credit Agricole hat im Rahmen einer neuen Markttrendanalyse ihre Goldpreisprognose für das Jahr 2024 nach oben korrigiert. Dies berichtet forexlive.com . Die Bank geht nun davon aus, dass der Goldpreis im ersten Quartal 2024 einen Höchststand von 2.050 $ erreichen und dann bis zum Ende des zweiten Quartals 2024 wieder auf 2.000 $ sinken könnte. Das Ziel von einem Preis von 2.000 $ zum Jahresende 2023 bleibt bestehen.Folgende Faktoren haben die neue Prognose verursacht:• Das aktuelle Debakel um die US-Schuldenobergrenze begünstige das gelbe Metall. Gold habe sich in der Vergangenheit bei Problemen mit der Schuldenobergrenze gut entwickelt und konnte seine Gewinne in den Monaten nach einer Lösung für die Schuldenobergrenze oft halten und sogar ausbauen.• Die politischen Risiken in den USA könnten die Attraktivität von Gold auch nach der Lösung des aktuellen Problems der Schuldenobergrenze weiter erhöhen – Stichwort US-Präsidentschaftswahlen 2024.• Die Credit Agricole rechnet für Ende 2023 und Anfang 2024 mit einer Abschwächung des US-Dollar aufgrund der Erwartung eines Lockerungszyklus.© Redaktion GoldSeiten.de