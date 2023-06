Filo Mining kündigt Privatplatzierung in Höhe von 100 Mio. C$ an

Minenportal.de gab gestern bekannt, dass das Unternehmen beabsichtigt, im Rahmen einer nicht vermittelten Privatplatzierung insgesamt 4.739.337 Stammaktien des Unternehmens zu einem Preis von 21,10 C$ pro Stammaktie zu verkaufen und damit einen Bruttoerlös von 100 Mio. C$ zu erzielen.



Im Zusammenhang mit der Privatplatzierung haben Lorito Holdings S.à.r.l., Zebra Holdings and Investments S.à.r.l., Nemesia S.à.r.l. und BHP Western Mining Resources International Pty Ltd, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der BHP Group Limited, die größten Aktionäre des Unternehmens, ihre Absicht bekundet, sich an der Privatplatzierung zu beteiligen.



Der Nettoerlös aus der Privatplatzierung soll für die Exploration und Erschließung des unternehmenseigenen Projekts Filo del Sol sowie als Betriebskapital und für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden.





© Redaktion

