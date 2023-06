John Doody: Digitaler Dollar ist heiße Luft; Gold wird steigen

Daniela Cambone sprach für Stansberry Research kürzlich mit John Doody über die Entwicklungen an den Finanzmärkten und die Aussichten für Gold und Silber.Der Herausgeber von Gold Stock Analyst vergleicht die wirtschaftlichen Turbulenzen, die wir derzeit aufgrund der aggressiven Inflationsbekämpfungsstrategie der Zentralbank erleben, mit der großen Finanzkrise: "Es ist wieder wie 2008. Die Banken haben sich mit Anleihen eingedeckt, die für das, was sie dafür bezahlt haben, viel zu niedrig bewertet sind. Die Fed hat die Zinssätze in die Höhe getrieben, wodurch der Wert der Anleihen gesunken ist."Doody hält es für unwahrscheinlich, dass das Beharren der Fed auf einer stärkeren Einflussnahme auf die Wirtschaft durch digitale Zentralbankwährungen zum Tragen kommt: "Das ist alles heiße Luft... Die Menschen brauchen Bargeld, um Transaktionen zu tätigen. Die Banken wollen diese Einleger, die kein Geld haben, nicht."Er ermutigt er die Anleger, sich mit Edelmetallen zu beschäftigen und sich auf eine Rallye vorzubereiten, sobald die Fed von ihrer derzeitigen Zinserhöhungspolitik abrückt."Da Gold keine Zinsen abwirft, muss es mit zinstragenden Anlagen wie Anleihen konkurrieren... Aber Gold hat sich in den letzten 15 Monaten ziemlich gut entwickelt, obwohl die Fed die Zinssätze erhöht hat. Wenn die Fed die Zinsen senkt, nimmt das den ganzen Druck vom Gold und es wird in die Höhe schießen," so Doody.Laut dem Experten wird Silber vom Anstieg der Goldpreise profitieren und sich noch besser entwickeln:Silber ist Gold auf Steroiden. Wenn Gold in Schwung kommt, beginnen die Leute, sich nach dem nächsten großen Ding umzusehen, und Silber hebt ab."© Redaktion GoldSeiten.de