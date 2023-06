Collective Metals mobilisiert Feldteam zum Projekt Princeton

Vancouver, 1. Juni 2023 - Collective Metals Inc. (CSE: COMT | FWB: TO1) (das Unternehmen oder Collective) hat sein Feldteam mobilisiert, um mit den Explorationstätigkeiten auf dem Projekt Princeton (das Projekt) zu beginnen. Die ersten Explorationsarbeiten werden aus einer ersten Orientierung auf dem Konzessionsgebiet bestehen, das 70.570 Acres westlich bis südwestlich von Princeton umfasst (siehe Abbildung 1). Das Feldteam wird eine erste Bewertung aller Zielgebiete hoher Priorität vornehmen, die zuvor auf dem Konzessionsgebiet identifiziert wurden, sowie eine Kartierung und weitere Due-Diligence-Beprobungen durchführen, um Alteration und/oder Mineralisierung zu identifizieren und zu bestätigen. Eine erste Bewertung wird auf dem bestehenden Waldwegenetz erfolgen, über das das Konzessionsgebiet zu erreichen ist. Anhand dieser Bewertung werden die anschließenden Arbeitsprogramme geplant. Die ersten Feldarbeiten werden rund zwei Wochen dauern, um die aktuellen Ziele zu verfolgen.Christopher Huggins, Chief Executive Officer von Collective, sagte: Angesichts des Potenzials des Projekts Princeton freut sich das Team darauf, das Explorationsprogramm von 2023 auf den Weg zu bringen, denn wir sind davon überzeugt, dass das Projekt eine hervorragende Gelegenheit für das Unternehmen und dessen Aktionäre darstellt. Wir gehen davon aus, dass wir nach dem ersten Feldbesuch in diesem Sommer weitere Explorationstätigkeiten durchführen werden.Diese Zielgebiete sind räumlich mit einer großen magnetischen Anomalie hoher Intensität assoziiert (siehe Abbildung 2). Diese große magnetische Struktur ist von einer ähnlichen magnetischen Anomalie getrennt, die räumlich mit dem Intrusivkomplex Copper Mountain assoziiert wird. Dieser beherbergt die Mine Copper Mountain, die im Besitz der Copper Mountain Mining Corp. ist und von dieser betrieben wird. Sie beherbergt eine nachgewiesene und wahrscheinliche Mineralreserve von 702 Mio. Tonnen mit 0,24% Kupfer entlang der Verwerfung Boundary. Laut Interpretation eines früheren Betreibers ist das Projektgebiet dem Intrusivkomplex Copper Mountain ähnlich, weist aber einen anderen Expositionsgrad auf. Auf Copper Mountain hat die Erosion Alteration und Mineralisierung an der Oberfläche freigelegt, was die spätere Entwicklung hin zum aktuellen Abbaubetrieb vorantrieb. Im Vergleich dazu war der Erosionsgrad auf dem Projektgebiet weniger umfangreich, was zur Exposition von recht zahlreichen, aber vergleichsweise kleinen, hochgradigen Dioritintrusionen in den obersten Bereichen des für das Projektgebiet vorgeschlagenen Intrusivkomplexes führte.Infolgedessen ähneln sich die magnetische Signatur des Intrusivkomplexes Copper Mountain und die, die auf dem Projektgebiet zu sehen ist, stark und sind durchaus vergleichbar. Doch das Ausmaß der Alteration und Mineralisierung, das bisher auf dem Projektgebiet dokumentiert wurde, entspricht den obersten Schichten eines ähnlichen Intrusionskomplexes. Nach dieser Interpretation könnten die erörterten magnetischen Anomalien einen einzigen, sehr großen, zusammengesetzten Intrusivkomplex darstellen, der anschließend abgetrennt und über mehrere Verwerfungen, darunter die Verwerfung Boundary (siehe Abbildung 2) und die Verwerfung Whipsaw entlang des Whipsaw Creek im Korridor Trojan-Condor, nach Westen abtauchte.Die wichtigste Folge dieser Interpretation ist, dass das Projektgebiet über erhebliches Abbaupotenzial verfügt, das dem ähnelt, das derzeit bei der Mine Copper Mountain abgebaut wird, und durch die bislang auf dem Projektgebiet dokumentierte Alteration und Mineralisierung repräsentiert wird. Das Hauptziel des Explorationsprogramms von 2023 ist die Durchführung einer Due-Diligence-Bewertung der zahlreichen zuvor identifizierten Zielgebiete. Die Arbeiten konzentrieren sich auf den Korridor Trojan-Condor als das Bohrziel mit der höchsten Priorität. Außerdem werden die anderen Zielgebiete gründlich bewertet, da das Projekt laut Interpretation ein großes Potenzial aufweist, dass ein (oder mehrere) alkalisches Kupfer-Gold-Porphyr-Vorkommen identifiziert wird, das von Alter und Lagerstättentyp der Mine Copper Mountain ähnelt.Die vorherige Pressemitteilung erläuterte kurz mehrere Ziele hoher Priorität, darunter der Korridor Trojan-Condor sowie Eisenkarbonat-Kieselsäure-Alteration im oberen Bereich der Entwässerungsgebiete des Fourteen Mile Creek. Das Ziel höchster Priorität ist der Korridor Trojan-Condor, wo der frühere Betreiber eine 3-D-IP- und magnetische Vermessung durchführte, worauf anschließend ein erstes Diamantbohrprogramm von insgesamt 728 Metern in vier weit auseinanderliegenden Bohrlöchern von 135 bis 215 m erfolgte. Die Bohrlöcher sollten das oberflächennahe Mineralpotenzial testen, das mit zahlreichen mäßig bis sehr starken IP-Anomalien unter der Oberfläche zusammenhängt. Die Bohrlöcher ergaben schwache Kupfermineralisierung mit assoziierter Alteration vom Porphyr-Stil (einschließlich Chlorit und Epidot). Die IP-Anomalien und die Mineralisierung vom Porphyr-Stil stehen in räumlichem Zusammenhang mit mehreren vergleichsweise kleinen Diorit-Aufschlüssen entlang des Whipsaw Creek, auf die sie laut Interpretation auch zurückzuführen sind.Eisenkarbonat-Kieselsäure-Alteration wird mit Chalcopyrit-Mineralisierung im oberen Bereich der Entwässerungsgebiete des Fourteen Mile Creek assoziiert. Alteration und Mineralisierung werden räumlich wiederum mit vergleichsweise kleinen Dioritintrusionen assoziiert, die entlang eines Waldweges freigelegt wurden, wobei der kürzliche Bau eines Waldweges weitere umfangreiche Alteration freigelegt hat. Das Zielgebiet Lamont Ridge ist räumlich wiederum mit vergleichsweise kleinen, an der Oberfläche freigelegten Dioritintrusionen zusammen mit Alteration vom Porphyrstil und Mineralisierung assoziiert.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/70793/CollectiveMetals_0106223_DEPRCOM.001.jpegAbbildung 1 - Regionale Lage des Projekts Princeton von Collective Metalshttps://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/70793/CollectiveMetals_0106223_DEPRCOM.002.jpegAbbildung 2 - Karte der magnetischen Gesamtintensität unter den Mineralkonzessionen, die das südliche Konzessionsgebiet umfassen. Die Konzessionen von Collective Metals sind in gelb dargestellt)Diese Pressemeldung wurde von Rick Walker, P. Geo., geprüft und genehmigt, der als qualifizierter Sachverständiger des Unternehmens für das Projekt/Konzessionsgebiet Princeton Property gemäß den Bestimmungen von NI 43-101 fungiert.Collective Metals Inc. (CSE: COMT | FWB: TO1) ist ein Rohstoffexplorationsunternehmen, das auf die Erkundung von Edelmetallen in Nordamerika spezialisiert ist. Das Vorzeigekonzessionsgebiet des Unternehmens ist das Projekt Princeton, das sich im südlichen Zentrum der kanadischen Provinz British Columbia, etwa 10 km westlich der derzeit produzierenden Mine Copper Mountain befindet. Das Projekt Princeton besteht aus 29 Mineralkonzessionen mit einer Gesamtfläche von ca. 28.560 ha (70.570 Acres) in einem gut dokumentierten und ertragreichen Kupfer-Gold-Porphyr-Gürtel und ist über eine Straße unmittelbar westlich des Highway 3 leicht zugänglich.Das unternehmenseigene Lithiumprojekt Landings Lake befindet sich im Nordwesten Ontarios, wo zahlreiche Lithiumlagerstätten mit beträchtlichen Li2O-Reserven abgegrenzt wurden. Das Lithiumprojekt Landings Lake befindet sich 53 km östlich von Ear Falls (Ontario) und umfasst 3.146 Hektar.Collective Metals treibt auch das Goldprojekt Uptown, 4 km außerhalb von Yellowknife voran, das an mehrere hochgradige, ehemals produzierende Minen angrenzt. Das Goldkonzessionsgebiet Uptown umfasst ein hochgradiges Goldvorkommen aus dem Archaikum, das an die Mine Giant in Yellowknife (Nordwest-Territorien) angrenzt. Das Konzessionsgebiet besteht aus 4 Claims mit einer Fläche von über 2.000 Hektar und grenzt an die Westseite der Pachtgebiete der Mine Giant.- https://twitter.com/COMT_metals- https://www.linkedin.com/company/90717235/- https://www.facebook.com/profile.php?id=100091350002708IM NAMEN VON Collective Metals Inc. 