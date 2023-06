Kinross Gold mit grandioser Entwicklung

Quelle Chart: stock3

Quelle Chart: StockCharts.com

Quelle Chart: stock3

Das kanadische Minenunternehmen Kinross Gold Corp. wurde zuletzt am 23. Februar , mit einer sich anbahnenden bullischen Tendenz, hier an dieser Stelle bewertet. Das Unterstützungslevel rund um 3,50 USD hielt, was es versprach, und katapultierte die Aktie buchstäblich gen Norden. Zwischenzeitlich konnte sogar Kurse oberhalb von 5,50 USD markiert werden. Doch wie steht es denn aktuell um den Wert? Dieser Frage widmen wir uns einmal mehr im nachfolgenden Fazit.Im Anschluss an das am 10. Mai ausgebildete Reaktionshoch bei 5,57 USD rutschte die Aktie zurück. Seither und im Anschluss an mehr als 15%igen Kursverlusten wird noch immer ein Boden gesucht. Ähnlich wie zuvor im Februar könnte es jedoch bald zu einer Stabilisierung und neuerlichen Stärke kommen. Unmittelbar vorausliegend befindet sich nämlich der frühere Widerstand von 4,51 USD, welcher jetzt als Unterstützung fungiert. Zugleich befindet sich rund um dieses Level die gebrochene Abwärtstrendlinie sowie der gleitende Durchschnitt EMA200 (grüne Linie).Alles in allem eine Kreuzunterstützungszone wie es scheint und insofern erscheint ein baldiges Ende der Kursschwäche denkbar. Wichtig ist daher die Stabilisierung um 4,51 USD, bevor es eine Attacke auf die Zone von 4,88 USD geben könnte. Oberhalb dessen warten schließlich die Niveaus von 5,22 bzw. das letzte Reaktionshoch bei 5,57 USD.Verbleibt die Aktie hingegen unter dem gegenwärtigen Verkaufsdruck, könnte sich die begonnene Korrektur auch noch deutlicher ausdehnen. Unterhalb des bereits genannten Kreuzunterstützungscluster erscheint auch die Gefahr, die seit Sommer 2022 ausgebildete Aufwärtstrendlinie, zu durchbrechen.Speziell Notierungen unterhalb von 4,30 USD dürften dieses Szenario befeuern. Was in der Konsequenz weitere Abgaben bis zur runden Marke von 4,00 USD je Anteilsschein eröffnen würde, bevor darunter eine Korrekturbeschleunigung bis zur Unterstützung bei 3,50 USD einsetzen könnte.Die gegenwärtige Situation ähnelt jener vom Februar. Nur eben zwei Etagen höher. Stabilisiert sich die Aktie daher über 4,51 USD, könnten sich zeitnah wieder anziehende Kurse bis 4,88 USD eröffnen. Speziell darüber wäre weiteres Potenzial gen Norden bis 5,22 USD und darüber bis zum letzten Reaktionshoch bei 5,57 USD gegeben.Eine anhaltende Kursschwäche könnte zur Aufgabe des Kreuzunterstützungslevels von 4,51 USD führen. Kurse Unter 4,30 USD dürfte dabei den Verkaufsdruck weiter erhöhen, sodass mit schnellen Verlusten bis mindestens 4,00 USD zu kalkulieren wäre. Sollte auch diese runde Marke aufgegeben werden, müsste man weitere 50 US-Cent Korrekturbedarf einplanen.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.