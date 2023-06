Pan Global Resources: Hohe Goldgehalte Und Kupfermineralisierung nahe der Oberfläche

- 13 m mit 0,5 % Cu, 0,8 g/t Au und 2,7 g/t Ag, einschließlich 6,2 m mit 0,9 % Cu, 1,5 g/t Au, 3,8 g/t Ag, und 5 m mit 0,5 % Cu, 2,7 g/t Au, 4,5 g/t Ag am Rand eines Bohrloch-EM-Leiters und einer großen Schwerkraftanomalie bei Cañada Honda- Die Exploration des Ziels Romana West wird beschleunigt und die Bohrungen sollen im Juni beginnenVANCOUVER, 1. Juni 2023 - Pan Global Resources Inc. ("Pan Global" oder das "Unternehmen") (TSXV: PGZ) (OTCQB: PGZFF) freut sich, positive Untersuchungsergebnisse für zwei neue Diamantbohrlöcher am Ziel Cañada Honda beim zu 100 % unternehmenseigenen Escacena-Projekt im iberischen Pyritgürtel in Südspanien bekannt zu geben. Cañada Honda ist eine von mehr als 14 Schwerkraftanomalien im Escacena-Projekt, zu dem auch die Kupfer-Zinn-Silber-Entdeckung am Ziel La Romana gehört."Die neuen Bohrlochergebnisse haben das Potenzial für eine neue Kupfer-Gold-Entdeckung am Ziel Cañada Honda deutlich erhöht. Die Ergebnisse weisen auf eine obere Goldzone und eine tiefere Zone mit Kupfer-Gold-Mineralisierung am Rande einer großen, noch nicht getesteten DHEM-Leiteranomalie hin. Der DHEM-Leiter und die angrenzende Schwerkraftanomalie erweitern das Größenpotenzial bei Cañada Honda. Dies sind spannende Ergebnisse, einschließlich der höchsten Goldgehalte, die wir beim Escacena-Projekt gefunden haben, und sie unterstreichen die Aussichten dieses Landpakets und der vielen anderen Ziele, die noch nicht getestet wurden", sagte Tim Moody, Präsident und CEO von Pan Global."Hervorragende Fortschritte werden auch am Ziel Romana West erzielt, wo zwei Teams gleichzeitig Schwerkraftdaten sammeln, IP-Vermessungen, geochemische Probenahmen und Kartierungen durchführen und die Bohrungen voraussichtlich in etwa zwei Wochen beginnen werden", sagte Moody.Cañada Honda ist nun ein Ziel mit hoher Priorität, da die anschließenden elektromagnetischen Bohrlochuntersuchungen (DHEM) in beiden Bohrlöchern mit einer 190 m x 100 m großen, nicht getesteten Leiteranomalie mit Potenzial für eine stärkere Sulfidmineralisierung nach Osten und neigungsabwärts aufzeigen. Auf Grundlage dieser neuen Informationen wurde mit der ersten von drei Folgebohrungen begonnen.Die Bohrergebnisse für die Bohrlöcher CHD03 und CHD03 von Cañada Honda sind unten in Tabelle 1 zusammengefasst und Einzelheiten zum Bohrlochkragen sind in Tabelle 2 dargestellt. Die Bohrlochstellen sind in Abbildung 1 dargestellt.- Die Bohrlöcher CHD03 und CHD04, die auf demselben Abschnitt gebohrt wurden, zeigen einen neigungsabwärts verlaufenden Vektor mit zunehmendem Gold- und Kupfergehalt innerhalb einer durchgehenden Zone mit Massivsulfiden und Mineralisierung einer Sulfidlagerstätte, die in der Tiefe und entlang des Streichens weit offen ist.- Gehalte von bis zu 5,3 % Cu über Intervalle von 0,6 m und bis zu 5,2 g/t Au über 1 m- Die Nähe zu einer großen, noch nicht getesteten Schwerkraftanomalie und einer angrenzenden DHEM-Leiteranomalie deutet auf ein großes Potenzial hin.- CHD04 durchteufte:-- 1 m bei 3,2 g/t Au und 2,3 g/t Ag ab 85 m-- 5 m bei 1,1 g/t Au und 1,7 g/t Ag ab 94 m, einschließlich-- 1 m bei 5,1 g/t Au und 1,6 g/t Ag-- 1 m bei 0,3 % Cu, 1,1 g/t Au und 1 g/t Ag ab 107 m-- 13 m bei 0,5 % Cu, 0,8 g/t Au und 2,7 g/t Ag ab167 m, einschließlich- 6,2 m bei 0,9 % Cu, 1,5 g/t Au und 3,8 g/t Ag- 5 m bei 0,5 % Cu, 2,7 g/t Au und 4,5 g/t Ag- 0,6 m bei 5,3 % Cu, 0,5 g/t Au und 10,8 g/t Ag- CHD03 durchteufte:-- 2 m bei 1,4 g/t Au ab 58 m-- 8 m bei 1 g/t Au ab 66 m-- 14 m bei 0,4 % Cu, 0.3g/t Au und 2,1g/t Ag ab 141 m, einschließlich- 6 m bei 0,9 % Cu, 0,6 g/t Au und 4,2 g/t Ag- 3 m bei 1,4 % Cu, 0,8g/t Au und 6,6 g/t Ag- Dies sind die bisher höchsten Goldgrade, die im Bereich des Escacena-Projekts entdeckt wurden, und eine potenziell bedeutende Ergänzung des Kupferäquivalenzgrades.- Die Bohrloch-EM-Ergebnisse darauf hin, dass die stärkste Kupfer-Gold-Mineralisierung im Bohrloch CHD04 sich am Rand einer 190 m x 100 m großen, nicht getesteten Anomalie der DHEM-Leiterplatte befindet, und sind ein potenzieller Indikator für eine signifikantere Sulfidmineralisierung nach Osten und im Neigungswinkel abwärts ist.Das Ziel Cañada Honda-Ziel ist durch eine große Schwerkraftanomalie (bis zu 1 mGal) gekennzeichnet, die sich etwa zwei Kilometer in Ost-West-Richtung erstreckt. Die neuen Bohrergebnisse bestätigen das Zielkonzept für die Sulfidmineralisierung innerhalb der prospektiven Vulkangesteinsequenz (VS), die darunter verborgen liegt, und möglicherweise innerhalb der Überschußgesteine der älteren Schiefer und Quartzite (PQ). Siehe Abbildung 3 unten.Die Bohrlöcher CHD03 und CHD04 wurden bis etwa 150 m und 210 m getestet, wobei ein historischer Minentunnel abgenommen wurde, in dem die vorherige Kanalprobe von Pan Global 26 m bei 0.42g/t Au sowie einzelne Prüfwerte bis zu 2,9 g/t Au, 27,5 g/t Ag, 0,2 % Cu und 0,4 % Co zurückgegeben hat. Bohrloch CHD02, das sich 475 m westlich der Bohrlöcher CHD03 und CHD04 befindet, durchteufte 11 m mit 0,6 % Cu, 0,12g/t Au und 3,2g/t Ag (aufgrund von Lochkollaps aufgegeben, bevor das Ziel erreicht wurde).Eine neue Verarbeitung und Interpretation der Schwerkraftdaten über dem Ziel Cañada Honda zeigt, dass sich die Bohrlöcher CHD03 und CHD04 am Rand einer großen Anomalie des Schwerkraftumkehrmodells befinden. Basierend auf den ermutigenden anfänglichen Bohrergebnissen sind drei weitere Folgelöcher geplant, um Schwerkraft und IP-Anomalien im Neigungswinkel abwärts nach CHD-04 und eine DHEM-Leiter-Anomalie östlich von CHD04 zu testen.

Tabelle 2 - Informationen zum Bohrloch von Cañada Honda

1 Koordinaten sind im ERTS89-Datum UTM29N

Die Bohrung ist bei den Zielen La Romana und Zarcita im Verlauf. Die Ergebnisse stehen für etwa 20 Bohrlöcher bei La Romana und Zarcita aus. Die Ergebnisse werden nach Abschluss der letzten Bohrlöcher an jedem Ziel gemeldet. Die Erstbohrkampagne in La Romana West soll ab Juni beginnen. Darüber hinaus laufen Verhandlungen mit Grundbesitzern über den Zugang zu den ungeprüften potenziellen östlichen Erweiterungen der La Romana-Mineralisierung und des Bravo-Ziels.Die Kerngröße der QS/QC-Verfahrenwar HQ (63 mm) und alle Proben waren ½ Kern. Die nominale Stichprobengröße betrug 1 m Kernlänge und reichte von 0,4 m bis 2 m. Die Probenintervalle wurden anhand von geologischen Kontakten definiert, wobei Anfang und Ende jeder Probe physisch auf dem Kern markiert wurden. Das Bohrkernschneiden mit Diamantscheibe und die Entnahme von Proben wurde jederzeit von Mitarbeitern des Unternehmens beaufsichtigt. Duplikatproben von ¼ des Kerns wurden etwa alle 30 Proben entnommen und es wurden zertifizierte Referenzmaterialien alle 25 Proben in jeder Charge eingesetzt.Die Proben wurden an das ALS-Labor in Sevilla, Spanien, geliefert und im ALS-Labor in Irland untersucht. Alle Proben wurden zerkleinert und gespalten (Methode CRU-31, SPL22Y) und pulverisiert (Methode PUL-31). Die Goldanalyse erfolgte durch eine 50-g-Brandprobe mit ICP-Abschluss (Methode Au-ICP22), und die Multielementanalyse wurde mit einem 4-Säuren-Aufschluss mit ICP-AES-Abschluss (Methode ME-ICP61) durchgeführt. Die Ergebnisse der überhöhten Basismetallgehalte wurden mit einem 4-Säure-Aufschluss ICP AES (Methode OG-62) untersucht.Das Escacena-Projekt umfasst ein großes, zusammenhängendes, 5.760 Hektar großes Landpaket, das zu 100 % von Pan Global im Osten des iberischen Pyritgürtels kontrolliert wird. Escacena liegt in der Nähe der in Betrieb befindlichen Minen Las Cruces und Riotinto und grenzt unmittelbar an die ehemaligen Minen Aznalcóllar und Los Frailes, wo sich Minera Los Frailes/Grupo Mexico in der abschließenden Genehmigungsphase befindet und mit dem Bau voraussichtlich 2023 beginnen wird. Das Escacena-Projekt beherbergt die Kupfer-Zinn-Silber-Entdeckung La Romana und eine Reihe anderer aussichtsreicher Ziele, einschließlich Zarcita, Hornitos, La Jarosa, Romana Deep, Romana North, Romana West, Cañada Honda, Bravo, Barbacena, El Pozo und San Pablo.Pan Global Resources Inc. zielt angesichts der überzeugenden Fundamentaldaten zu Angebot und Nachfrage und der Aussichten für starke langfristige Preise von Kupfer als einem entscheidenden Metall für die globale Elektrifizierung und Energiewende aktiv auf kupferreiche Mineralvorkommen ab. Das Flaggschiff des Unternehmens, das Escacena-Projekt, befindet sich im produktiven iberischen Pyritgürtel im Süden Spaniens, wo Infrastruktur, Bergbau und Fachwissen sowie die Unterstützung von Kupfer als strategischer Rohstoff durch die Europäische Kommission das Projekt zu einer Tier-1-Jurisdiktion für Bergbauinvestitionen machen. Das Team von Pan Global-Team umfasst bewährte Fachleute in den Bereichen Exploration, Entwicklung und Bergbau - von denen sich alle für einen sicheren Betrieb und höchsten Respekt für die Umwelt und unsere Partnergemeinschaften engagieren.James Royall, Vice President Exploration für Pan Global Ressources und eine qualifizierte Person im Sinne von National Instrument 43-101, hat die wissenschaftlichen und technischen Informationen für diese Pressemitteilung überprüft. James Royall ist nicht unabhängig vom Unternehmen.Im Namen des VerwaltungsratsJason Mercier, VP Investor Relations and Communicationsjason@panglobalresources.com+1 778 372-7101www.panglobalresources.comZukunftsgerichtete Aussagen: Aussagen, die nicht rein historisch sind, sind zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich jeglicher Aussagen in Bezug auf Überzeugungen, Pläne, Erwartungen oder Absichten in Bezug auf die Zukunft. Es ist wichtig zu beachten, dass tatsächliche Resultate und die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens erheblich von denen in solchen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen können. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass die Erwartungen, die sich in den in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen widerspiegeln, angemessen sind. Es kann jedoch nicht zugesichert werden, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen werden, und Leser sollten sich nicht übermäßig auf solche zukunftsgerichteten Informationen verlassen. Zu den Risiken und Unwägbarkeiten gehören unter anderem wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, staatliche, ökologische und technologische Faktoren, die sich auf die Tätigkeiten, Märkte, Produkte und Preise des Unternehmens auswirken können. Leser sollten die Risikoangaben im Abschnitt "Management Discussion and Analysis" des geprüften Jahresabschlusses des Unternehmens einsehen, der bei der British Columbia Securities Commission eingereicht wurde.Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen basieren auf den Informationen, die dem Unternehmen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung zur Verfügung standen. 