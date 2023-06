Gold vom Monat zum Tag mit Spannung!

Quelle Chart: stock3

Quelle Chart: stock3

Der Goldpreis gehört noch vor dem Wochenende und den heute veröffentlichten sowie teilweise sicherlich "sehnsüchtig" erwarteten US-Arbeitsmarktdaten (NFPs) gecovert. Jener viel stark aus und doch führten die gesunkenen Stundenlöhne wieder zu etwas Inflationsdämpfung. Faktisch endete der Mai hochgradig unerfreulich. Denn insbesondere der Monatsschluss unterhalb der Marke von 2.000 USD je Unze erlaubt ein Dreifachtop im Monatsschart. Umso spannender dürfte der Juni werden und somit zu den Details im Nachgang.Der Monatschart erweckt zunächst kein positives Bild, da durchaus die Gefahr des Dreifachtops besteht. Allerdings die Lage über 1.912 USD durchaus nicht gänzlich negativ zu werten ist und der Goldpreis gegebenenfalls nur etwas Luft vor den neuen Allzeithöchstständen holen will. Je früher der Goldpreis jedenfalls wieder die psychologische Marke von 2.000 USD je Unze zurückerobert, desto besser. Auf den Tageschart bezogen bedarf es eines Anstiegs über das Widerstandslevel von 1.984 USD, um eben jenen Impuls für weiter anziehende Notierungen bis über 2.000 USD zu ermöglichen.Die darüberliegenden Preisziele sind in der Folge bei 2.010 USD und dem folgend bei 2.066 USD zu finden. Zum Zeitpunkt der Analyse befindet sich Gold, wohlbemerkt nach den NFPs um 14:30 Uhr, nahe den Tagestiefs. Dennoch kein Grund zu Sorge - denn es verbleibt, da zu Wochenbeginn die Marke von 1.952 USD zurückerobert wurde und auch der kurzfristige Abwärtstrend beendet werden konnte, ein bullischer Grundton. Entscheidend ist dabei die Marke/Unterstützung von 1.952 USD. Oberhalb dessen ist das edle Metall in einer unmittelbar bullischen Struktur.Ein Tagesschlusspreis unterhalb von 1.952 USD könnte hingegen weitere Verkäufer aktivieren, sodass das letzte Bewegungstief bei rund 1.932 USD wieder angelaufen sowie unterschritten werden könnte. Die nächsten Korrekturzielmarken wären dann bei 1.920 bzw. im Bereich von 1.912/1.905 USD zu finden. Unterhalb von 1.905 USD wäre auch das große Chartbild in einer eher kritischen Situation. Dies könnte dann für einen eher kühleren Sommerverlauf beim Edelmetall führen. Doch noch bleibt die Lage aussichtsreich.Der Anfang des Aufstiegs wurde bereits zu Wochenbeginn gelegt. Folgt nach den zuletzt bullischen Tagen, jetzt noch ein Ausbruch über 1.984 USD, könnten sich weitere Zugewinne bis über die runde und psychologische Marke von 2.000 USD hinaus eröffnen. Die nächsten Ziellevel wären hier bei 2.010 bzw. 2.066 USD zu definieren.Gegenwärtig versuchen die Bären ihr Glück und doch verbleibt Gold, oberhalb von 1.952 USD, in einer bullischen Chartstruktur. Sollten die Verkäufer jedoch einen Rutsch unter 1.952 USD initiieren, könnte sich in der weiteren Folge eine erneute Preisschwäche bis 1.931 bzw. 1.920 USD anschließen. Danach warten 1.920 bzw. vielmehr die Zone 1.912/1.905 USD auf einen Touch.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit investiert.