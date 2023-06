Das Dilemma der Fed

In den USA verdichten sich die Anzeichen für eine Rezession stetig weiter, hat doch nicht nur die von der Fed of New York ermittelte Rezessionswahrscheinlichkeit mittlerweile den höchsten Stand seit den frühen 1980-er Jahren erreicht, auch verzeichnete der vom Conference Board ermittelte Leading Economic Index nunmehr bereits seinen 13. Rückgang in Folge.Während Fed-Chef Powell nun erstmals eine "restriktive Pause" im Zinserhöhungszyklus andeutete, erklärte dagegen Fed-Gouverneurin Bowman, dass "die Fed die Zinssätze wahrscheinlich weiter anheben und diese für einige Zeit höher halten muss, wenn der Preisdruck in den USA nicht nachlässt und der Arbeitsmarkt keine Anzeichen einer Verlangsamung zeigt."