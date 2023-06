Gold  Der Drops ist gelutscht  vorerst!

Alle Jahre wieder, Mitte/Ende Mai, ein aufkommender Streit um die US-Schuldenobergrenze. Und alle Jahre wieder, wenige Stunden vor der Deadline am 1. Juni, eine Einigung. So auch 2023. Das US-Repräsentantenhaus hat in der zurückliegenden Handelswoche einem Deal im Schuldenstreit zugestimmt. Die USA sind damit nicht zahlungsunfähig und es droht keine globale Schulden- oder gar Wirtschaftskrise.Gold steigt in diesem Zusammenhang jedoch auch nicht auf 10.000 USD. Im Gegenteil. Nach einer kleinen euphorischen Erlösungsrally auf 1.983 USD, gibt der Goldpreis am Freitag mit 1,44 Prozent wieder deutlicher nach.Nach der letzten Analyse vom 15. Mai "Gold – Die Bullen machen es spannend, bleiben aber am Ball!" sind die Kurse direkt in die Knie gegangen. Zitat: "Es deutet sich an, dass Gold eben diese Flagge schon bald nach unten auflösen könnte. Wie skizziert, ist das kurzfristig das wahrscheinlichste Szenario: ein Abriss zurück auf ca. 1.810 bis 1.785 USD, wo die grüne Unterstützungsmarke wartet.2Am 30. Mai wurde mit 1.923 USD ein Zwischentief ausgebildet. Ausgehend davon kam es zu einer relativ kleinen und bisher unbedeutenden Erholungsbewegung auf das genannte Niveau, die schon wieder um gut 50 Prozent verkauft wurde.Vor diesem Hintergrund macht es auch heute keinen Sinn von irgendwelchen krassen Kurszielen jenseits der letzten Jahreshochs zu fabulieren, die schlichtweg unrealistisch sind und sich auch charttechnisch nicht herleiten lassen.Das Scheitern an der roten Widerstandszone war und ist eindeutig. Bevor der Goldpreis diesen Bereich überwinden kann, muss mindestens eine Gegenbewegung vorausgehen. Diese wurde mit dem Ausbruch aus der steigenden Flagge bereits am 16. Mai initiiert.Somit lautet auch das heutige Fazit: Gold wird weiter fallen. Die Kursziele liegen weiterhin auf dem Niveau der grünen Unterstützungszone zwischen ca. 1.810 bis 1.785 USD. Erst, wenn wir diese Marken in etwas gesehen haben, können wir ein "Neue-Rekordhochs-Setup" bauen.© Robert SchröderIhnen gefallen meine Marktkommentare auf goldseiten.de? Lesen Sie auch meine Einschätzungen u.a. zu DAX & EUR/USD und abonnieren Sie meinen Newsletter . Kostenfrei und unverbindlich.