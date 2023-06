Defla XXL  USA wachsen, USD- Mangel weiter verschärft, stark steigende Zinsen

Die extreme Mangelteuerung durch Kampfhandlungen, Handelsabbruch, Energieembargopreiswirkungen, Weizenhandelsstörung, Futtermittelversorgungsstörung ... geht weiter, die Auswirkungen sickern in die Wirtschaft.Es geht das Gerücht um, der US-Präsident plane eine Obergrenze für amerikanische Unternehmen für deren Investitionen in der Volksrepublik China. Das Gerücht beinhaltet noch keine Information, ob das nur für Neuinvestitionen gilt. In der abgelaufenen Woche war es um dieses Gerücht abermals still.Die Begeisterung um AI geht weiter, Tech widersteht einer Geldmengenimplosionaber sonst nichts:EUR USD schon seit Anfang Mai auf Talfahrt, DE in RezessionUS-nonfarm payrolls mit 339K vs. 190K Erwartung im fast magischen Bereich. Lohnsteigerungen dabei unverändert 0,3%, die FED könnte ihre Zinserhöhungen pausieren oder knapp nicht. USD-Kapitalmarktzinsen steigen weiter.Eine solche Konstellation ist Gift für Gold, zumal die US-Schuldenobergrenze angehoben wurde:und auch für den BitCoin abgeschwächt negativ:Das ist aber dauerhaft nicht gefährlich. Erinnern wir uns: Bestimmte Tech Werte bieten ECHTE Innovation. Gold und BitCoin bieten ECHTE Sicherheit.Die Blase ist hier: (Russell 2000)Realwirtschaftsaktien mit 5-7% Kreditbelastung, schrumpfender Nachfrage durch mangelteuerungs- und kreditzinserhöhungsleidende Konsumenten, keiner Produktinnovation und das noch oft baulastig gingen, einfach weil viele Marktteilnehmer zum Differenzieren zwischen Aktien zu dumm sind, Teile der Aufwärtsstrecken mit den Tech-Aktien mit und das ist eine Blase im luftleeren Raum.Sobald diese platzt, sollte man sich um Gold und BitCoin nicht einmal dann Sorgen machen, falls die Starkdeflation weiter anhielte.