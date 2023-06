Kitco-Umfrage: Stimmung deutet auf erneuten Test von 2.000 Dollar hin

Auch wenn der Goldmarkt seine Hochs verlassen hat, verzeichnete er moderate Preiszunahmen am Ende der dreiwöchigen Verlustserie. Solide bullische Stimmung am Markt könnte den Preis diese Woche erneut in Richtung 2.000 Dollar befördern. Das berichtet Kitco News im Rahmen der regulären Umfrage zu den zukünftigen Preisentwicklungen.Es nahmen diesmal 19 Marktexperten an der Umfrage teil. Davon waren zehn (53%) der Ansicht, dass der Goldpreis diese Woche steigen wird. Fünf (26%) Analysten erwarten einen niedrigeren Preis, während vier (21%) eher neutral blieben.Außerdem gaben 509 Kleinanleger ihre Meinung ab. Davon waren 307 (60%) der Ansicht, dass Gold diese Woche steigt. Weitere 124 (24%) prognostizieren einen Preisrückgang, während 78 (15%) Seitwärtsentwicklungen erwarten.© Redaktion GoldSeiten.de