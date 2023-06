Gold ist jetzt an dem Punkt, an dem sich der Aktienmarkt in den frühen 1980er Jahren befand

Obwohl der Goldpreis einen Rückschlag erlitten hat und sein letzter Ausbruchsversuch gescheitert ist, ist er nach wie vor ziemlich nahe am bedeutendsten Goldausbruch seit 50 Jahren und am bedeutendsten Makroausbruch seit dem Ausbruch des S&P 500 im Jahr 2013. Allgemeine Anleger und Techniker sind jedoch enthusiastischer über die Erholung des Aktienmarktes und die Aussichten auf einen neuen Bullenmarkt, selbst wenn die Wirtschaft auf eine Rezession zusteuert. Gold ist der einzige Vermögenswert, der in letzter Zeit in der Nähe seines Allzeithochs gehandelt wurde, aber man würde es nicht merken, wenn man die Stimmung beurteilt.Die Vermögenswerte in börsengehandelten Gold- und Silberfonds befinden sich auf einem Dreijahrestief, da die Anleger den jüngsten Aufschwung ignorierten. Vor einigen Monaten stellte Bloomberg fest, dass die Nachrichten über Gold weit von den Höchstständen der Jahre 2022 und 2020 entfernt waren. Es ist klar, dass mehr Anleger und eine optimistische Stimmung erforderlich sind, um einen anhaltenden Bullenmarkt auszulösen. Aber im Moment ähnelt das aktuelle Umfeld für Gold dem des Aktienmarktes zu Beginn der 1980er Jahre. Es gibt eine ganze Reihe von Ähnlichkeiten.Gold befindet sich, wie auch der Aktienmarkt, am Ende seines zweiten säkularen Bärenmarktes der letzten 40+ Jahre. Der erste säkulare Bärenmarkt war in beiden Fällen eine Depression. Der säkulare Bärenmarkt des S&P 500 von 1969 bis 1982 dauerte 13 Jahre, bevor er einem epischen Ausbruch und einem neuen säkularen Bullenmarkt Platz machte. Gold befindet sich seit 12 Jahren in einem säkularen Bärenmarkt, und ein starker Ausbruch über 2.100 Dollar würde einen neuen säkularen Bullenmarkt einleiten.Darüber hinaus hat jeder Markt in der Mitte des säkularen Bärenmarktes einen bedeutenden Preistiefpunkt erreicht. Für den S&P 500 war dies 1974 der Fall, und der Goldpreis erreichte seinen Tiefpunkt Ende 2015. Die Preisentwicklung von Gold in den letzten fast acht Jahren ähnelt der des S&P 500 von 1974 bis 1982. Beide Märkte tendierten in diesem Zeitraum nach oben, und der S&P 500 begann erst dann einen säkulare Bullenmarkt, als er den Widerstand des Allzeithochs deutlich überwand und real eine Outperformance erzielte. Das klingt derzeit wie Gold.Zinssenkungen der Fed, massive Steuersenkungen und ein Rückgang der Inflationsrate lösten 1982 den Ausbruch des Aktienmarktes und den Bullenmarkt der 1980er Jahre aus. Die kommende Rezession, die Lockerung der Fed-Politik und zusätzliche fiskalpolitischen Anreize werden wahrscheinlich den Ausbruch in Gold auslösen. Die Rezession dürfte am Ende des dritten oder im vierten Quartal beginnen. Spekulanten und Anleger haben noch etwas Zeit, die besten Gelegenheiten zu suchen und zu entdecken, solange sie noch günstig sind. Diese Korrektur ist auch der Zeitpunkt, um die starken Aktien, die Sie verpasst haben, neu zu überdenken.© Jordan Roy-ByrneDieser Artikel wurde am 2. Juni 2022 auf www.thedailygold.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.