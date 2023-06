Gerald Celente über den US-Dollar, die Wirtschaft, Banken und Überlebensstrategien

Daniela Cambone sprach in Kingston, New York, mit Gerald Celente über aktuelle Themen der Finanzen, Wirtschaft und Politik.Der Gründer des Magazins Trends Journal ist der Meinung, dass die Anleger den Ankündigungen der Fed skeptisch gegenüberstehen sollten, um zu vermeiden, dass sie sich in dieser Bärenmarktphase verbrennen: "Warum sollte jemand, der ein Gehirn größer als eine Erbse hat, den Müll aus Jerome Powells Mund schlucken? Wir befinden uns jetzt in einer Rezession. Die Rezession ist da. Die Menschen spüren sie."Celente glaubt, dass die Zentralbank keine Ahnung hat, wie sie die heutigen wirtschaftlichen Turbulenzen lösen kann, nachdem sie ihre Politik des leichten Geldes ausgeschöpft hat: "Sie haben zahllose Billionen von Dollar in den COVID-19-Krieg gesteckt. Dies ist eine Krise, wie wir sie noch nie gesehen haben. Sie wissen nicht, was sie tun sollen. Sie raten im Moment nur."Celente ist der Ansicht, dass die Anleger das ganze Ausmaß der Marktentwicklung verstehen müssen, um katastrophale Verluste zu vermeiden, wenn die erhöhte Volatilität anhält.Er fürchtet zudem, dass die digitalen Währungen der Zentralbank als Deckmantel für die Fed dienen, um ihre Kontrolle über die Verbraucher zu erhöhen: "Der Grund, warum sie das tun, ist, dass sie jeden Steuerdollar wollen, den sie bekommen können. Das ist die Quintessenz."© Redaktion GoldSeiten.de