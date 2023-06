Technische Marktanalyse vom 05.06.2023: Gold, Rohöl, Euro

Quelle: ProRealTime.com

Quelle: ProRealTime.com

Quelle: ProRealTime.com

Mit einem Bruch des Abwärtstrends hat Gold eine kleine Erholungsbewegung gestartet, die allerdings nur bis in den Bereich der neuen Widerstandszone geführt hat. Hier scheiterte das Edelmetall und hat am Freitag wieder deutlich nachgegeben. Die Indikatoren haben sich zuletzt als wenig hilfreich erwiesen. Der Trend ist nach dem kurzfristigen Erreichen des neuen Rekords abwärtsgerichtet. Entsprechend steht nun wieder ein Test der Marke von 1.900 USD auf dem Plan.Öl befindet sich weiterhin in einem übergeordneten Abwärtstrend. Zuletzt haben sich aber gewisse Stabilisierungstendenzen abgezeichnet. Im Bereich von 71 USD hat der Preis jetzt zum dritten Mal gehalten. Somit besteht eine Chance darauf, dass sich hier eine Unterstützung bildet. Auch wenn sich noch keine nachhaltige Trendwende abzeichnet, könnte es zumindest zu einer Stabilisierung und einem damit verbundenen Seitwärtstrend kommen.Der jüngste Abwärtstrend hat an Dynamik verloren und könnte zum Halten kommen. Die latente Unterstützungszone im Bereich von 1,07 USD könnte sich somit zu einer tragfähigen Unterstützung ausbauen. Allerdings hat die Gemeinschaftswährung zum Wochenauftakt bereits wieder nachgegeben. Dies dürfte ein Halten schwierig werden lassen. Diese Woche wird für den Euro entscheidend werden.© Christoph GeyerCFTeDiese Information ist eine Marketingunterlage im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes, d.h. sie genügt nicht allen Anforderungen für Anlageempfehlungen und Anlagestrategieempfehlungen.: Diese Information dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder eine individuelle Anlageempfehlung noch ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten dar. Diese Ausarbeitung allein ersetzt nicht eine individuelle anleger- und anlagegerechte Beratung.: Angaben zur bisherigen Wertentwicklung erlauben keine verlässliche Prognose für die Zukunft. Die Wertentwicklung kann durch Währungsschwankungen beeinflusst werden, wenn die Basiswährung des Wertpapiers/ Index von EURO abweicht.