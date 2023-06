Ruth Crowell rechnet weiter mit hoher Goldnachfrage

In einem Bloomberg-Television-Interview sprach Ruth Crowell heute über die jüngste und die künftige Entwicklung der Goldnachfrage und -preise. Die Chief Executive Officer der London Bullion Market Association ist der Meinung, dass das gelbe Metall auch in den kommenden Jahren weiter gefragt bleiben wird."Wir haben einen deutlichen Anstieg der Rekordbestände der Zentralbanken im Jahr 2022 gesehen, der sich in diesem Jahr fortsetzen wird," so Crowell. Die großen Käufe der Notenbanken bestätigen laut der Expertin, dass Gold als qualitativ hochwertiges, liquides Asset anerkannt werde.Ein großes Augenmerk liege in Bezug auf der künftigen Preisentwicklung jedoch auf den Anlegern. Die geopolitischen und makroökonomischen Unsicherheiten hätten in den vergangenen Monaten zu einer "Flucht ins Gold" geführt. Diese dürfte sich in den verbleibenden Monaten des Jahres fortsetzen.© Redaktion GoldSeiten.de