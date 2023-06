Brent-OIL mit Aufwärtsschub

Quelle Chart: stock3

Das Öl der Sorte Brent haderte zunächst im Mai-Verlauf mit einem Re-Test der Unterstützung von 71,85 USD. Zum Monatsabschluss am 31. Mai erfolgte schließlich doch noch der Touch dieser mehrfach bestätigten Zone. Seither ging es wieder steil gen Norden. Zum heutigen Wochenauftakt wurde dabei, via Up-Gap (Eröffnungslücke), der Widerstand von 76,86 USD überwunden. Wird dieses Level nunmehr verteidigt, bestehen realistische Chancen eines weiteren/deutlicheren Preisauftriebs bis zum Widerstand bei 83,03 USD.Demgegenüber wäre die Schließung des Up-Gaps, bei Notierungen unter 76,11 USD, als Signal neuerlicher Schwäche zu interpretieren. Infolgedessen wäre ein abermaliger Rücklauf/Test der Unterstützung von 76,86 USD zu favorisieren.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.